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Житель Туапсинского района скончался при выполнении боевой задачи в зоне СВО

При выполнении боевой задачи в зоне спецоперации скончался житель села Пляхо Михаил Лихобабин. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Михаил Лихобабин ушел на СВО добровольцем. Ему было 58 лет.

«Уважаемые жители Туапсинского района, мы потеряли еще одного своего земляка, прекрасного человека и воина. <…> Выражаю искренние соболезнования семье Героя»,— отметил Сергей Бойко.

Татьяна Ручкина

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