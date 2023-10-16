4 из 10 компаний Ижевска уже запланировали корпоративы на 2024 год

Каждая третья компания Ижевска запланировала расходы на корпоративные мероприятия в 2024 году. Такие данные на основе опроса представил сервис SuperJob. 41% предприятий и организаций уже определились по поводу проведения мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В основном собираются отмечать общенародные праздники — Новый год, День защитника Отечества и 8 Марта. Среди популярных поводов для корпоративов представители компаний называют профессиональные праздники, дни рождения компаний, тимбилдинги, спортивные соревнования и совместные выезды на природу или экскурсии.

34% представителей компаний Ижевска, принявших участие в опросе, указали на наличие бюджета на корпоративы. Каждая третья компания из тех, что уже запланировали расходы, надеется уложиться в те же суммы, что и в этом году, 26% работодателей увеличили бюджеты на корпоративы.