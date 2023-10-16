ФАС: ведущие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены

Крупнейшие в России производители куриного мяса — группа «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» — уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о решении снизить отпускные цены на тушку бройлера. ФАС также рекомендовала торговым сетям соразмерно снижать розничные цены на мясо кур.

«О снижении цен на тушку бройлера занимающие коллективное доминирующее положение ПАО группа "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" уведомили ФАС России по итогам взаимодействия с ведомством. Аналогичные письма компании направили в торговые сети»,— говорится в сообщении ФАС.

14 октября сети фастфуда KFC и Rostic’s заявили о дефиците мяса курицы. По словам источника «Ъ» среди производителей мяса птицы, недостаток куриного мяса может быть связан со специфическими требованиями этих операторов к фасовке продукции и жесткими условиями к контрагентам. В «Юниресте» (управляет KFC и Rostic’s в России) утверждают, что с этой проблемой столкнулось большинство игроков рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из фастфуда вылетает птица».

Милена Костерева