Девелоперы распродают остатки

В столице существенно подешевела новая вторичка. Как отмечается в исследовании аналитиков «НДВ Супермаркет недвижимости», средняя цена квартиры комфорт-класса в готовых домах снизилась почти на 2,5 млн руб. Речь идет о жилье, которое не было распродано на этапе строительства и реализуется девелоперами как остатки. Стоимость квадратного метра в таких объектах в сентябре составила в среднем 256 тыс. руб., что на 22,5% меньше чем год назад. А в целом такая квартира в сентябре обходилась менее чем в 16,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По сути, речь идет об особом девелоперском продукте, доля которого на рынке довольно значительна, рассказала “Ъ FM” руководитель отдела аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева:

«Сложилась такая ситуация, что доля введенного и, скажем так, нераспроданного на более ранних стадиях жилья комфорт-класса составляет 20%. Это обусловлено, с одной стороны, приростом предложения в данной категории в течение конца 2022-2023 года и, с другой стороны, тем, что основная доля продаж происходит на стадии монтажных работ. Примерно 57% реализуется именно в этот период.

Собственно говоря, на этих стадиях и происходит основной рост средневзвешенной цены квадратного метра. Что касается введенного жилья, то на сегодняшний день оно представлено в 44 районах Москвы. Год назад такие квартиры можно было купить только в 24 районах.

С чем связано то, что такие квартиры продаются значительно дешевле? Частично, конечно, сказывается и перегрев цены на более ранних стадиях реализации, плюс остались какие-то неликвидные лоты. Но в целом говорить о том, что это какое-то неликвидное жилье, не приходится. Скорее, просто нераспроданный продукт от застройщика».

Квартиры в уже сданных домах, помимо сниженной цены, имеют и другие серьезные плюсы с точки зрения покупателей, отметил член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«Преимущество у данного девелоперского продукта заключается в том, что это новый дом, он сдан в эксплуатацию, и уже никаких рисков нет. Это не ДДУ. Надо понимать, что даже если дом достроен, его нужно подключить к коммуникациям, к инженерным сетям и так далее, поэтому сдача государственной комиссии — это важный этап. То есть это говорит о том, что дом может функционировать, а люди могут в нем жить. Конечно же, при приобретении такого рода квартир нет никаких рисков, особенно если продает сам застройщик».

Скорее всего, в обозримом будущем рыночная доля квартир, распродаваемых застройщиками в уже сданных домах, будет расти, как и дисконт на них, считает президент группы компаний Rway Александр Крапин:

«Тактика продажи остатков квартир после сдачи дома в эксплуатацию всегда присутствовала на рынке. И цены на подобные лоты были ниже среднерыночных для данного типа жилья. Но сейчас, поскольку деловая активность снижается, наверняка остатки больше, чем в более стабильные этапы развития рынка, и эта практика будет продолжаться. Застройщики будут предлагать квартиры с меньшей стоимостью, чтобы пополнить свои финансовые запасы для осуществления следующих проектов».

По данным аналитиков «НДВ Супермаркет недвижимости», лоты с самой низкой средней ценой за квадратный метр в готовых домах в сентябре были представлены в Некрасовке — 162,5 тыс. руб. и Косино-Ухтомском районе — 164,5 тыс. руб.

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Андрей Загорский