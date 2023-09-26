Недвижимость прибавила темп

В третьем квартале рост цен на новостройки в России ускорился по сравнению со вторым. Согласно исследованию портала «Мир квартир», в 70 городах страны с июля по сентябрь новое жилье в среднем подорожало почти на 3,5%, до 118 тыс. руб. за кв. м. С апреля по июнь показатель составил 1,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Что стало главной причиной увеличения темпов роста стоимости недвижимости в новостройках? Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев уверен, что все дело в действиях ЦБ, который активно поднимает ключевую ставку, борясь с инфляцией: «Основная причина повышения цен на новостройки — действия Центрального банка по увеличению ключевой ставки и его заявления об ужесточении требований к застройщикам по выдаче ипотеки, а также к банкам.

Фактически ЦБ транслирует, что программа, стимулирующая продажи на рынке первичного жилья, через какое-то время будет закрыта. Люди поняли: шанс, что ипотечная вольница закончится, высокий, и пошли покупать квартиры. По данным продаж в июле, августе видно, что возник хороший спрос. И он создал ситуацию, при которой застройщики могли повышать цены, что они и сделали».

Большинство экспертов рынка недвижимости полагают, что ускорение роста цен на квартиры, зафиксированное в последние несколько месяцев, скоро прекратится, и квартиры перестанут дорожать. А президент группы компаний Rway Александр Крапин считает, что увеличение стоимости объектов уже сейчас скорее техническое, и в следующем году жилье, скорее всего, начнет дешеветь, в том числе из-за медленного роста доходов населения:

«Все, кто мониторит рынок, в основном оперируют ценами предложений. В настоящее время скидки реальным покупателям жилья в больших городах России доходят до 20-30%. Никто из крупных игроков не хочет показывать тренд на снижение, хотя реально оно есть, и это заметно по вторичному рынку.

Во многих крупных городах цены на "вторичку" ниже на 10-20%, чем на "первичку".

Это в ближайшее время, на мой взгляд, переломит тенденцию повышения цен на новое жилье. Думаю, это может произойти к началу следующего года, может быть, к середине».

Согласно исследованию портала «Мир квартир», лидером по темпам подорожания жилья в новостройках в третьем квартале стал Магнитогорск. Там стоимость квартир увеличилась более чем на 10%, до 68,8 тыс. руб. за кв. м. В Москве цена «квадрата» с июля по сентябрь повысилась на 1,3% и достигла 333,5 тыс. руб.

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Андрей Загорский