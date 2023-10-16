На Кубани продолжают дорожать яйца и курятина

В Краснодарском крае продолжает ускоряться рост цен на мясо кур и яйца, следует из данных Краснодарстата, предоставленных «Ъ-Кубань». Согласно статистике, за первую неделю октября курятина подорожала на 2,7%, яйца — на 3,8%. По-прежнему данная категория товаров демонстрируют самый высокий рост на продовольственном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Рост цен на свинину замедлился (-0,7%). Вместе с тем стоимость свиного мяса по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 14%, курятина и индейка подорожали за этот же период на 22% и 10% соответственно, говядина — в среднем на 5%.

Согласно статистике, увеличилась за год и стоимость продуктов мясопереработки: колбасные изделия стали дороже в среднем на 4–6%, консервы мясные — на 3%, консервы мясные для детского питания — на 11%. Кроме того, на 27% увеличилась стоимость куриных яиц на прилавках магазинов.

В конце сентября стоимость свиного мяса на Кубани выросла на 10%. Розничные цены доходят до 430 руб. за 1 кг свинины.

В министерстве сельского хозяйства региона увеличение стоимости мяса цыплят бройлеров объяснили ростом закупочных цен на корма, ветеринарные препараты и топливо. На сокращение производства свинины, по данным ведомства, повлияли вспышки африканской чумы свиней в муниципалитетах края. При этом в краевом минсельхозе заверили, что в настоящий момент оптовые и розничные рынки Краснодарского края обеспечены достаточным объемом запаса необходимых товаров.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram