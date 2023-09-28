На Кубани рост цен на свинину объяснили удорожанием кормов

В Краснодарском крае зафиксировали рост цен на свинину из-за увеличения стоимости кормов. Об этом сообщает «Кубань-Информ» со ссылкой на минсельхоз края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За минувшую неделю стоимость свиного мяса выросла на 10%. По данным издания, розничные цены варьируются от 250 руб. до 430 руб. за 1 кг свиного мяса. При этом оптовые цены выросли на 6,4%. В министерстве сельского хозяйства Кубани отметили, что также выросла стоимость охлажденного мяса цыплят бройлеров из-за роста закупочных цен на корма, ветеринарные препараты и топливо.

Кроме того в министерстве отметили, что производство свинины в живом весе в регионе может снизится на 4 тыс. тонн до конца текущего года из-за вспышки африканской чумы свиней в муниципалитетах края. В департаменте потребительской сферы Кубани заявили, что оптовые и розничные рынки обеспечены достаточным объемом запаса необходимых товаров.

Вспышка АЧС в Кущевском, Брюховецком, Крыловском, Калининском и Ленинградском районах края привела к уничтожению 57 тыс. голов животных.

Анастасия Донскова

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