ЦБ летом представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб.

Банк России летом 2023 года представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. Как сообщил зампредседателя Центробанка Сергей Белов, новые банкноты будут иметь улучшенный защитный комплекс, что позволит избежать подделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока ЦБ представил только новый дизайн банкноты номиналом 100 рублей. На фотографии Сергей Белов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Пока ЦБ представил только новый дизайн банкноты номиналом 100 рублей. На фотографии Сергей Белов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении»,— сообщил Сергей Белов на встрече кредитных организаций с Центробанком (цитата по ТАСС).

Летом 2022 года Сергей Белов рассказывал, что на 1000-рублевой банкноте могут быть изображены Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород». На 5000-рублевой, по словам господина Белова, вероятно, появится дом Севастьянова, Уральский хребет, панорамный вид Екатеринбурга.

ЦБ весной 2021 года анонсировал модернизацию банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. На их лицевой стороне планировали изобразить объекты, находящиеся в столицах федеральных округов, а на оборотной — достопримечательности этих округов.

Лусине Баласян