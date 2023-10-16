Система бронирования «Леонардо» начнет работать в Венесуэле с 2024 года

Представители крупнейшего авиаперевозчика Венесуэлы Conviasa SA начали обучение работе с системой бронирования билетов «Леонардо», разработанной «Ростехом». Завершить внедрение российской системы планируют в начале 2024 года. Таким образом, Венесуэла станет первой страной в Латинской Америке, которая начнет использовать систему «Леонардо».

Как сообщила пресс-служба «Ростеха» в ходе визита в Россию с 16 по 29 октября представители Conviasa SA пройдут инструктаж по работе с системой, получат необходимые инструкции и консультации, а также ознакомятся с опытом внедрения «Леонардо» в российских авиакомпаниях. Визит венесуэльской делегации — продолжение программы обучения по внедрению «Леонардо» в инфраструктуру Conviasa SA, которая стартовала 11 октября. Контракт на поставку системы авиакомпании был заключен в апреле 2023 года.

Разработка системы бронирования авиабилетов «Леонардо» началась в конце 2011 года. Официальный запуск системы состоялся в 2014-м. В 2019-м правительство России утвердило постановление о необходимости локализовать системы бронирования с целью снижения зависимости от иностранного программного обеспечения.

В настоящее время к «Леонардо» подключились такие российские авиакомпании, как Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса», а также «Победа» и «Аэрофлот». По данным «Ростеха», с момента перехода российские авиакомпании перевезли с помощью «Леонардо» уже более 44 млн пассажиров. За рубежом сервис работает в Армении, Кыргызстане и Белоруссии.

Милена Костерева