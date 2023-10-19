«Мир стремительно меняется, и мы — вместе с ним»

В этом году опорный банк госкорпорации «Ростех» Новикомбанк отмечает 30-летний юбилей. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие задачи предстоит решать в изменяющихся экономических условиях, «Деньгам» рассказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Елена Александровна, 25 октября Новикомбанк отмечает 30-летний юбилей. По меркам банковского рынка — это большой срок.

— Вы правы, Новикомбанк смело можно назвать старожилом банковского рынка. Он был создан в 1993 году и является практически ровесником российской банковской системы. Банк стал одним из немногих прошедших все этапы становления финансового рынка, преодолел трудности роста девяностых, нулевых и десятых. Сегодня Новикомбанк — это современный финансовый институт, входящий в топ-20 крупнейших кредитных организаций страны.

— Расскажите, в чем секрет долголетия Новикомбанка.

— Универсального рецепта, наверное, не существует, но я могу выделить два ключевых фактора, которые в любые времена остаются для нас актуальными. Это преданность своему делу и доверие нашего акционера и клиентов. В условиях высокой конкуренции важно выстраивать партнерские, дружеские отношения, как говорится, «работать вдолгую», а не гнаться за сиюминутной выгодой. Поэтому мы ставим во главу угла задачи своих клиентов, а порой — в самые сложные времена, как, к примеру, прошлый год — можем и поступиться своими интересами, чтобы поддержать ключевых партнеров. Безусловно, все это в пределах правил банковского регулятора и по согласованию с нашим акционером.

Ну и конечно, работа, работа и еще раз работа, как бы банально это ни звучало. Никогда нельзя расслабляться, иначе рискуешь оказаться в «книге памяти» банковского рынка — таких примеров там за 30 лет накопилось немало. Вот такой, пожалуй, наш «секрет» долголетия. А результат вы видите в нашей отчетности и повышении оценок рейтинговых агентств.

— Да, рост активов за 30 лет почти в 800 раз, 18-е место в рейтинге крупнейших банков. Недавно агентство АКРА подняло прогноз по рейтингу A+(RU) до позитивного, что подразумевает его дальнейшее улучшение, ранее НКР и «Эксперт РА» подтвердили свои высокие оценки со стабильным прогнозом. На что прежде всего смотрят эксперты?

— Каждое движение вверх рейтинга Новикомбанка — это предмет нашей отдельной гордости и свидетельствует об эффективности утвержденной акционером бизнес-модели. Но самое главное — оно дает нам дополнительные возможности по привлечению средств, которые идут на поддержку промышленности, остро нуждающейся в ресурсах для укрепления технологического суверенитета в условиях внешних санкций.

Эксперты прежде всего обращали внимание на то, что мы расширили кредитование новых заемщиков с высоким кредитным качеством, долю не связанных с акционером займов и весомость бренда. Они также отмечали сильную позицию по капиталу и высокую рентабельность банка. Агентства указывали в своих отчетах, что в 2022 году, в условиях ухудшения операционной среды и снижения рентабельности в российской банковской системе в целом, Новикомбанк удержал высокие значения чистой процентной маржи и рентабельности. Мы вошли в топ-5 самых прибыльных банков.

— За 30 лет произошло много событий. Но если выделить что-то одно — самое сложное и самое значимое в жизни банка, что бы вы назвали?

— Безусловно, жизнь банка, как и жизнь человека, очень многоплановая и разнообразная. За 30 лет Новикомбанк вместе с другими участниками финансового рынка прошел не один экономический кризис, и все они, как вы знаете, были непростыми. Пожалуй, 2014 год, оказавшийся одним из самых сложных за все время функционирования банковской системы в современной России, был и для нас очень болезненным. Но мы выстояли, это главное, а также приобрели колоссальный опыт.

А самое значимое событие случилось в 2016 году, когда контролирующим акционером банка стала госкорпорация «Ростех».

С этого момента окончательно определилась наша миссия, которой мы четко следуем по сей день — быть опорным банком российской промышленности и помогать отечественным предприятиям выполнять те задачи, которые перед ними поставлены.

— Фактически Новикомбанк является центром финансирования предприятий «Ростеха»?

— Да, в этом и есть суть нашего сотрудничества с Корпорацией. Мы отлично понимаем потребности предприятий, досконально знаем рынок, у нас есть отработанный механизм финансирования масштабных проектов. Все это позволяет нам предложить предприятиям наиболее выгодные условия по кредитованию.

При этом хочу подчеркнуть, что самоцель для нас — не прибыль, а решение задач «Ростеха» и промышленности, то есть поддержка развития производства, разработки передовых технологий и решений, остро необходимых стране.

Вместе с тем нельзя сказать, что мы совсем не думаем о прибыли. От этого зависят устойчивость, инвестиции, кредитные лимиты. Поэтому мы отказались от всех непрофильных расходов, строго контролируем издержки и по эффективности бизнеса находимся в числе лидеров финансового рынка.

— Вы ранее отмечали, что полученные акционером дивиденды вновь направляются на поддержку промышленности. Все верно?

— Действительно, вся заработанная банком прибыль остается в периметре Корпорации. Именно в этом заключается эффективность кредитования: деньги, заработанные банком, вновь возвращаются на производство, и чем больше их, тем более успешно реализуются проекты, тем больше современной продукции выпускают предприятия.

— А что еще, кроме финансирования, важно для реализации проектов в новых условиях?

— В любых условиях важным фактором для всех игроков является нормативная среда, так как она непосредственно влияет на многие параметры проектов. Мы очень чутко следим за всеми законотворческими новациями, как в части банковского регулирования, так и индустриального. Более того, Новикомбанк сам регулярно выдвигает инициативы, направленные на совершенствование регулирования кредитования предприятий реального сектора экономики.

Важным моментом с точки зрения финансирования гражданских проектов является специализированное банковское регулирование. К примеру, буквально в этом году государство вместе с Банком России пошло промышленности навстречу, предоставив регуляторные стимулы для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (Постановление правительства РФ №603.— «Деньги»). Суть в том, что если продукция, которую предполагается производить, попадает под таксономию техсуверенитета, то предприятие может получить финансирование для его производства на преференциальных условиях, при этом, что важно, не создавая дополнительной нагрузки на федеральный бюджет.

Хотелось бы отметить значимую роль в структурной трансформации экономики ЦБ РФ, который принял в прошлом году принципиальное решение о внедрении подобного банковского регулирования. Новикомбанк первым оперативно направил в профильные ведомства и Ассоциацию банков России свои предложения по критериям проектов технологического суверенитета. Как результат — в этом году мы уже имеем работающий механизм господдержки значимых для экономики проектов.

Новикомбанк уже одобрил первый проект транспортного машиностроения, рассчитываем, что дальше количество таких сделок будет только увеличиваться.

— Это говорит о том, что сегодня вы больше чем классический банк. Возможно, это тоже один из главных итогов пройденного пути. Вы предлагаете продукты, оптимальные для конкретных задач в сложившихся условиях.

— В самые сложные времена случалось и так, что мы недополучали прибыль, но помогали нашим клиентам, которые, работая в три смены, срочно наращивали выпуск нужной стране продукции.

Например, в 2022 году Новикомбанк по согласованию с акционером запустил ряд программ льготного кредитования за счет собственных доходов. Их объем превысил 80 млрд руб., экономический эффект — более 6,5 млрд руб.

Еще одно направление, которое мы выделяем как стратегическое — поддержка НИОКР, самого сложного этапа разработки высокотехнологичной продукции. В этой сфере Новикомбанк запустил собственную программу льготного финансирования для авиастроения на 5,4 млрд руб. В размерах страны — это почти 1% от федерального финансирования гражданской науки. Здесь главная цель — поддержать реализацию ключевых проектов отечественного гражданского авиастроения — самолета МС-21 и SSJ New.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Новикомбанка Фото: Предоставлено пресс-службой Новикомбанка

— Это, конечно, глобальные проекты крупного бизнеса. Это ваш приоритет?

— Не совсем так. Для Новикомбанка сегмент МСП всегда был отдельным фокусом. У нас даже есть такой термин — «выращивание промышленной кооперации». Для данной категории клиентов у нас действуют специальные продукты и программы. Их очень много, и перечисление было бы долгим. Если говорить о цифрах, то только за последний год наш портфель вырос в 1,5 раза.

Раз уж мы затронули тему МСП, то хотелось бы отдельно отметить значительный вклад Банка России в повышение уровня финансовой грамотности не только населения, но и субъектов МСП. Ведь зачастую именно низкий уровень финансовой осведомленности, недоверие к кредитным организациям ограничивает возможности развития бизнеса. И Новикомбанк не остается в стороне от инициатив регулятора. Для этого банк проводит уроки финансовой грамотности для МСП. Такие уроки мы уже провели в рамках Воронежского промышленного форума и на форуме «Армия-2023». Все желающие смогли посетить их и почерпнуть для себя что-то полезное. Совместно с центрами «Мой бизнес» мы начали работу в регионах, провели семинары в Челябинске и в Самаре. География таких уроков будет только расширяться.

— Как вы оцениваете перспективы развития данного сегмента?

— На мой взгляд, они весьма позитивные! И это в полной мере подтверждается цифрами. Мы видим просто взрывной рост деловой активности МСП. На наш взгляд, главный фактор этого роста — сформировавшийся гарантированный спрос: после ухода части иностранных компаний с российского рынка для этого сегмента высвободились новые ниши, определена номенклатура товаров, которую нужно заместить. Государством также утверждена таксономия техсуверенитета, установлены квоты на закупки у субъектов МСП, есть реестры и перечни в рамках механизмов господдержки, в которых указаны наиболее востребованные для страны виды продукции.

Как уже показала практика, способность МСП адаптироваться к быстрым изменениям является их бесспорным конкурентным преимуществом. Также положительное влияние на развитие бизнеса оказывает технологизация и цифровизация: различные электронные сервисы и платформы позволяют предпринимателям снизить нагрузку административных задач и сосредоточиться на главном — бизнесе.

— С приоритетами в корпоративном бизнесе понятно, но сейчас у всех на устах кадровый дефицит в промышленности. Новикомбанк как-то участвует в решении этой задачи?

— Наш акционер госкорпорация «Ростех» входит в тройку крупнейших работодателей страны, включает более 800 предприятий, где работают почти 600 тыс. человек, а с кооперацией — более миллиона. Именно для них мы и развиваем розничное направление. Но мы не были бы собой, если бы не предлагали только конкурентные продукты, расширяя присутствие в сегменте. Наш флагманский продукт — социально-платежная карта работника «Ростеха». Примечательно, что с самого начала это решение задумывалось не просто как платежное средство, а как карта с широким набором привилегий. С ее помощью сотрудник может полностью удовлетворить потребность в любых финансовых продуктах и услугах, бесплатно снять наличные в любом банкомате страны, а также получать бонусы или кешбэк по программам лояльности.

Главная же особенность этих карт в том, что они дают доступ к социальным программам «Ростеха».

Отдельно не могу не отметить другой проект, разработанный совместно с «Ростехом» в марте 2022 года. Это — программа поощрения «Развитие», которая стала эффективным инструментом мотивации сотрудников. Речь идет в первую очередь о наиболее востребованных сейчас инженерно-технических работниках, молодых и высококвалифицированных специалистах. Программа позволяет им получить банковские льготы. Уже почти 130 предприятий присоединились к программе, а более 1,5 тыс. сотрудников воспользовались специальными продуктами Новикомбанка.

— Как банковской системе удалось адаптироваться к существенным изменениям и не потерять розничных клиентов? Что им ждать в ближайшем будущем?

— Вызовы времени придали импульс развитию целого ряда новаций. На каждое недружественное действие финансовые рынки и их регуляторы нашли противодействие. Например, отключили оплату мобильными телефонами — появились платежные стикеры, распространилась оплата по QR-коду. Я привела самый простой и понятный всем пример, но появились гораздо более сложные и концептуальные инструменты. В частности, в этом году Банк России запускает для розничных клиентов в пилотном режиме цифровой рубль, мы наблюдаем взрывной рост сделок с использованием инструмента цифровых финансовых активов, который сейчас активно тестируется сообществом.

Новикомбанк принимает в этой работе непосредственное участие. Стратегией цифровой трансформации банка предусмотрено и внедрение искусственного интеллекта. Что-то уже находится в полноценной промышленной эксплуатации, что-то мы еще тестируем: это компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи и др. Мы постоянно мониторим среду и в зависимости от приоритетов и задач акционера, который, как вы знаете, находится в авангарде многих инноваций с учетом своего профиля и компетенций, внедряем то или иное решение.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мы с оптимизмом вступаем в наше новое десятилетие, и планы у нас самые грандиозные! Ведь новое время наступает и для нашей страны в целом.

Завершается период адаптации, а дальше должен следовать этап качественного роста.

Сейчас важен вклад каждого. Новикомбанк четко знает свои цели и задачи, главная из которых остается неизменной — поддержка отечественной промышленности.

Но при постоянстве целей, конечно, мы будем использовать все новации и внедрять в свою деятельность современные технологические решения, о которых мы говорили выше. Мы делаем это для того, чтобы максимально упростить жизнь клиентам и они могли бы сосредоточиться на своем бизнесе, а не на решении административных задач.

Говоря в целом про перспективы развития банковского рынка, конечно, ожидаем много нового. Даже само название для банков — «кредитные организации» — не полностью отражает их роль. Современные банки — это целые высокотехнологичные экосистемы, инфраструктурные платформы, где клиент может удовлетворить многие потребности, и не только финансовые. А сейчас, когда технологии развиваются семимильными шагами, это не может не затронуть и нашу деятельность.

Например, тот же цифровой рубль, о котором мы говорили, безусловно, повлияет на деятельность банков, в сообществе даже высказываются опасения, что банки в связи с этим утратят часть своего функционала. И это не какое-то далекое будущее, а происходит уже здесь и сейчас. Поэтому, говоря о будущем банковской системы, сейчас можно сказать только то, что скучно точно не будет (смеется).

Боимся ли мы? Нет, так как если предупрежден, то вооружен. Если ты в курсе всех трендов, если периодически задаешь себе простой вопрос: «А что если?» и ищешь на него ответы уже сейчас, пока «если» не наступило, то высока вероятность отпраздновать следующий юбилей в верхних строчках банковского рейтинга.

Вот такие у нас планы, которые, безусловно, неотделимы от стратегии акционера — госкорпорации «Ростех», а значит — и повестки всей страны.

Сегодня как никогда актуальна знаменитая фраза Льюиса Кэрролла: «Чтобы стоять на месте, нужно бежать, а вот чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». Мир стремительно меняется, и мы — вместе с ним.

Ольга Матвеева