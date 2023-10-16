Московская компания выкупила акции Ирбитского молочного завода за миллиард

Свердловский власти продали 136,2 тыс. акций Ирбитского молочного завода (49% уставного капитала) компании из Москвы за 1,175 млрд руб. От начальной цену повысили на 5,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно информации о торгах, в аукционе участвовали две компании — АО «СмартПроект» (победитель) и АО «Проф Инвест». К торгам не допустили ООО «Ува-молоко». Как указано в сервисе Kartoteka.ru, компания «СмартПроект» зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором является Павел Дергачев (также является гендиректором «Синара-пром», входит в группу «Синара»). А бенефициаром — Александр Гоштанар. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

АО «Ирбитский молочный завод» является одним из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. ранее сообщалось, что в среднем на заводе перерабатывают 550–600 тонн молока в день. Ассортимент насчитывает 80 наименований. Продукцию предприятие поставляет в несколько регионов России.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте