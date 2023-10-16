Умер экс-президент Финляндии лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари

Бывший президент Финляндии лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии финского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Мартти Ахтисаари скончался 16 октября 2023 года в 6:40 утра в Хельсинки. Президенту Ахтисаари на момент смерти было 86 лет»,— говорится в сообщении на сайте канцелярии президента Финляндии.

Действующий президент страны Саули Ниинистё выразил соболезнования в связи со смертью господина Ахтисаари и отметил, что именно его политика способствовала вступлению Финляндии в Евросоюз. «Мы глубоко опечалены известием о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС», — приводит пресс-служба канцелярии слова господина Ниинистё.

Мартти Ахтисаари родился в Выборге в 1937 году. Должность президента Финляндии он занимал в 1994–2000 годах. В 2008 году господин Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира за «усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трех десятилетий».

Марти Ахтиссари начал выступать в роли посредника во время работы в ООН. В конце 1980-х он возглавлял миссию ООН в Намибии. Позднее руководил миссией по преодолению последствий войны 1991 года в Ираке, а в 1992–1993 годах участвовал в урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине. В 1999 году господин Ахтиссари стал одним из переговорщиков во время войны в Югославии.