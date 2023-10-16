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В центре Екатеринбурга напротив «Тихвина» откроют огромный китайский ресторан

В Екатеринбурге на улице Радищева, 25 готовят к открытию ресторан китайской кухни «Дон Фан». Как рассказали «Ъ-Урал» представители заведения, ресторан официально откроется в 20-х числах октября.

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Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

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Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Фото: предоставлено рестораном «Дон Фан»

Заведение открывают напротив ЖК «Тихвин», где раньше находился ресторан Bierhof. «Ресторан рассчитан на 150+ посадочных мест. У нас четыре VIP зала и четыре обычных зала. Есть китайское острое меню и русское адаптированное»,— рассказали в заведении. Там также отметили, что владельцами ресторана являются китайцы, для них это первое заведение в городе.

В меню есть утка по-пекински, свинина в кисло-сладком соусе, жаренная лапша и другое. Средний чек в заведении составляет 3-4 тыс. руб.

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