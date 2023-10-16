Приговор по делу военного из Адыгеи, отказавшегося идти на СВО, оставили в силе

Приговор по делу контрактного военнослужащего, отказавшегося участвовать в спецоперации из-за состояния здоровья, оставили в силе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил защитник контрактника Максим Гребенюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

В марте текущего года во время построения личного состава части в Адыгее военнослужащий заявил об отказе выполнить приказ об убытии в зону СВО, поскольку у мужчины обострилось заболевание. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа).

Майкопский гарнизонный военный суд, рассмотрев материалы дела, приговорил контрактника к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Защита попыталась обжаловать данное решение 13 октября. Как добавил господин Гребенюк, защита намерена обратиться в кассационную инстанцию.

Анастасия Донскова

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