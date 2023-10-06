Жалобу по делу военного из Адыгеи об отказе идти на СВО рассмотрят в октябре

Жалобу по делу контрактного военнослужащего из Майкопа, отказавшегося участвовать в спецоперации, рассмотрят 13 октября. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил защитник контрактника, адвокат по военным делам Максим Гребенюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июле текущего года Майкопский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Поводом к судебному разбирательству стал инцидент, произошедший в марте 2023 года. Тогда во время построения личного состава контрактник отказался выполнить приказ об убытии в зону СВО. Свои действия мужчина мотивировал наличием обострившегося заболевания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа).

При вынесении приговора суд признал смягчающим обстоятельством наличие у военнослужащего малолетнего ребенка. Рассмотрения жалобы контрактник ожидает в майкопской части. Заседание пройдет в Южном окружном военном суде.

Анастасия Донскова

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