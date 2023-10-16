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Коммерсантъ FM
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Группа «Самолет» закрыла сделку о покупке застройщика МИЦ

Группа компаний «Самолет» объявила о подписании сделки по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров группы — Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физлиц, сообщила пресс-служба «Самолета». Для закрытия сделки получено разрешение ФАС России.

В пресс-релизе говорится, что в рамках сделки «Самолет» приобрел 11 проектов в стадии проектирования и 50 компаний, входящих в МИЦ. Они будут интегрированы в бизнес-юнит «Москва», отвечающий за реализацию проектов в столице и Московской области. Сделка должна способствовать возврату инвестиций для более чем 150 тыс. акционеров ГК «Самолет», сообщила пресс-служба.

Структурированием сделки со стороны ГК МИЦ занимался Московский кредитный банк (МКБ), со стороны «Самолета» — ВТБ, который также предоставил финансирование соглашения в полном объеме. В пресс-релизе подчеркивается, что все обязательства ГК МИЦ переходят к «Самолету» и будут выполнены в полном объеме.

ГК МИЦ основана в 1999 году. Основателем и председателем совета директоров является Андрей Рябинский. В портфеле группы больше 5 млн кв. м жилья, около 630 тыс. кв. м — в стадии строительства. По данным Единого ресурса застройщиков, занимает девятое место по объему текущего строительства в Москве и седьмое — в Московской области.

ГК «Самолет» входит в число системообразующих организаций РФ. Основные акционеры — Михаил Кенин и Павел Голубков. По данным Единого ресурса застройщиков, занимает второе место по объему текущего строительства в Москве и первое — в Московской области.

О том, что ГК «Самолет» подписала соглашение о покупке ГК МИЦ стало известно 20 июня. Тогда стороны ожидали одобрения ФАС. По данным источников ТАСС, сумма сделки составила 40 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов

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