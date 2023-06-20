Группа «Самолет» покупает девелопера МИЦ за 40 млрд руб.

Группа компаний «Самолет» подписала соглашение о покупке 100% одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ, сообщила пресс-служба. Сумма сделки, по данным источников ТАСС и «РИА Новости», составляет 40 млрд руб.

ГК МИЦ основана в 1999 году. Основателем и председателем совета директоров является Андрей Рябинский. В портфеле группы больше 5 млн кв. м жилья, около 630 тыс. — в стадии строительства. По данным Единого ресурса застройщиков, занимает девятое место по объему текущего строительства в Москве и седьмое — в Московской области.

ГК «Самолет» входит в число системообразующих организаций РФ. Основные акционеры — Михаил Кенин и Павел Голубков. По данным Единого ресурса застройщиков, занимает второе место по объему текущего строительства в Москве и первое — в Московской области.

В сообщении ГК «Самолет» говорится, что ГК МИЦ выкупается у «нескольких физических лиц». Оплата будет проходить в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. Закрытие сделки потребует разрешения Федеральной антимонопольной службы.

В сделку входит весь бизнес: строящиеся и перспективные проекты, включая земельные участки в Московском регионе, все материальные и нематериальные активы, включая управляющие компании, сети, и головные сооружения для строительства и эксплуатации ЖК. «Самолет» также получит права интеллектуальной собственности, принадлежащие ГК МИЦ.

В общей сложности «Самолет» получит больше 50 компаний, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, который включает 11 проектов в стадии строительства и проектирования. «Самолет» намерен самостоятельно реализовать все эти проекты.

Гендиректор и член совета директоров ГК «Самолет» Антона Елистратова заявил, что его группа приобретает «один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов». По его словам, ГК «Самолет» после сделки выйдет на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России.

По информации «РИА Новости», основатель ГК МИЦ Андрей Рябинский планирует заняться развитием собственного IT-проекта.

Леонид Уварчев