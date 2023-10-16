Число посетивших Башкирию туристов за год выросло на 31%

Башкирию с начала года посетили 1,66 млн туристов. Это на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров в своем Telegram-канале. По его словам, республика занимает второе место в ПФО и 12-е место в стране по этому показателю.

В текущем году на развитие туризма в Башкирии направлено более 1,9 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанные на 2023-2024 годы. Основную часть средств направят на увеличение номерного фонда — как на строительство новых модульных отелей и глэмпингов, так и на рост количества номеров в уже действующих отелях и гостиницах, отметил господин Назаров.

Также, по его словам, будет уделяться внимание проектированию и развитию туристского кода центра Уфы, проведению событийных мероприятий, развитию регионального проекта «Башкирское долголетие. Туризм», расширится его география.

В общей сложности с государственной поддержкой реализуются 150 инвестиционных проектов на общую сумму 3,79 млрд руб., из них 2,29 млрд руб. составляют собственные средства инвесторов.

Майя Иванова

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