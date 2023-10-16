К стоимости машины прибавили срок

К восьми годам заключения Тушинский суд Москвы приговорил бывшего владельца сети московских автосалонов Габила Мамедова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества. Как было установлено в суде, вместе с менеджером автосалона Вячеславом Пигулевским и рядом уже осужденных сообщников предприниматель похитил у покупателей автомобилей свыше 17 млн руб. путем завышения цен на товар и навязывания клиентам невыгодных кредитов. Вячеслав Пигулевский признал вину частично, и суд ограничился в отношении него условным сроком.

Дело Габила Мамедова и менеджера по продажам Вячеслава Пигулевского, который фактически исполнял обязанности заместителя главы сети автосалонов, рассматривалось одним из последних в череде аналогичных дел по которым проходили 17 подчиненных господина Мамедова, работавших в различных отделениях фирмы. Всех их суд ранее приговорил к различным срокам лишения свободы, в том числе и условным. Расследование же дела организатора преступного сообщества и участвовавшего в нем менеджера Пигулевского затянулось из-за того, что находившийся под подпиской о невыезде господин Мамедов на какое-то время скрылся от следствия.

В 2021 году владелец автосалонов был задержан правоохранителями и отправлен под стражу. В отличие от своего шефа регулярно ходивший на все следственные действия и судебные заседания Вячеслав Пигулевский все это время провел под подпиской о невыезде. При этом, избирая эту меру пресечения, следствие, а затем и суд учитывали, что, в отличие от Габила Мамедова, его подчиненный частично признал вину. Свои действия, которые следствие посчитало преступными, он объяснял тем, что был вынужден действовать в соответствии с указаниями своего руководителя.

Оба фигуранта, напомним, обвинялись в 14 эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного в составе организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в 2013–2014 годах это ОПС контролировало три автосалона в Москве, члены которого специализировались на откровенном обмане клиентов. Суть хищений состояла в заключении с покупателем предварительного договора купли-продажи автомобиля по заведомо заниженной цене и получении от него предоплаты. За эту часть преступной схемы отвечали менеджер по продажам Пигулевский и его коллеги из других салонов, входившие в ОПС. Однако, когда подходила очередь получать оговоренный в договоре автомобиль, злоумышленники сообщали покупателям, что его стоимость существенно выросла. После чего к делу подключался гендиректор Мамедов, который категорически отказывался возвращать аванс, предлагая покупателю либо приобрести за ту же сумму более дешевую модель, либо доплатить за выбранный автомобиль большую сумму, чтобы условия договора были соблюдены в полном объеме.

Любопытно, что в аферах оказалась задействована даже небольшая кредитная организация. Клиенту поясняли, что при отсутствии средств на доплату за автомобиль он мог взять заем прямо в автосалоне. Загнанные в угол покупатели соглашались, причем позже, в ходе дачи показаний по уголовному делу, почти все потерпевшие называли условия выдачи кредитов грабительскими. Тем не менее им приходилось соглашаться на условия продавцов, чтобы не остаться без автомобиля.

Процесс по делу об особо крупном мошенничестве начался в июле 2021 года, но сильно затянулся. Многие заседания приходилось переносить из-за неявки свидетелей, адвокатов либо потерпевших.

В прениях сторон представитель Генпрокуратуры попросил приговорить бывшего бизнесмена Габила Мамедова к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб. Для его подельника Вячеслава Пигулевского гособвинитель запросил восемь лет заключения с выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб.

Габил Мамедов в ходе процесса настаивал на своей невиновности, его даже не смущали показания потерпевших, рассказывавших, как их фактически заставляли доплачивать за машины сверх оговоренного ранее. Господин Мамедов до последнего утверждал, что продавал автомашины без нарушения закона.

В итоге по результатам слушаний председательствующая Елена Орлова признала подсудимого Мамедова виновным по всем статьям и назначила ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Его подельника Пигулевского судья также признала виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, но посчитала возможным ограничиться условным наказанием в четыре года с таким же испытательным сроком.

Адвокаты осужденных не стали комментировать итоги процесса, сославшись на нежелание своих клиентов. При этом они отметили, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после обсуждения с подзащитными. Будет ли подавать апелляционное представление на приговор прокуратура, пока неясно.

Алексей Соковнин, Сергей Машкин