0,2 процента составил в сентябре рост реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран — основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил ЦБ. Символическое повышение реального курса зафиксировано после трех месяцев снижения — в августе оно составляло 4,4%, в июле — 7,9%, в июне — 3%. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с августом снизился на 1%, к евро — вырос на 1,3%. Средний же номинальный курс рубля в сентябре был равен 96,65 руб./$ и 103,45 руб./€. За девять месяцев 2023 года средний номинальный курс национальной валюты составил соответственно 82,12 руб./$ и 89,03 руб./€.