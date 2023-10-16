Бедные заплатят больше

Потребительские цены в сентябре 2023 года ускоренно росли (см. “Ъ” от 12 октября). По данным ЦБ, пятилетняя трендовая инфляция (средний долгосрочный показатель, очищенный от влияния разовых и сезонных факторов) в сентябре повысилась до 6,87% с 6,36% в августе, а трехлетняя — до 7,92% с 7,62% в годовом выражении. «Это указывает на усиление устойчивой компоненты инфляционного давления. Повышенные темпы роста цен сохраняются во всех основных категориях, в том числе группе товаров с высокой чувствительностью к изменениям курса»,— отмечает регулятор.

Ускорение инфляции, по данным Росстата, продолжалось и в первую неделю октября, причем львиная его доля пришлась на базовую потребительскую корзину. Более быстрый (по сравнению с общем индексом) рост цен на потребительскую корзину «для бедных» уже несколько месяцев фиксируют и в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рассчитывая скорректированный индекс, включающий в себя минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкогольных напитков, «прочих продовольственных товаров»), медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ (без гостиниц) и транспорта (см. график). «Структурный компонент инфляции ("инфляция для бедных") сейчас работает уже на ухудшение положения малообеспеченных групп населения. Это связано с наметившимся ускоренным ростом цен на ряд видов продовольствия – и ситуация, кажется, только начинает обостряться. Фактор "дешевой еды" больше не работает. Есть риск роста бедности»,— отмечали в центре по данным на конец августа.

Риск существует, несмотря на то что на рынке труда ситуация продолжает почти линейно разогреваться на фоне исторического, по оценкам аналитиков центра, роста спроса на труд, ухудшения его предложения из-за уменьшения количества мигрантов (влияние ослабления рубля) и конкуренции со стороны контрактной службы в ВС РФ, а также отсутствия эффективных механизмов перераспределения занятых из низкоэффективных с точки зрения использования труда в эффективные отрасли. «Для экономики оказалось характерным сочетание дефицита труда и высокой скрытой безработицы (в строительстве, торговле, сельском хозяйстве, охранной деятельности)»,— заключают в ЦМАКП.

Артем Чугунов