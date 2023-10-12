Инфляция набирает ход

За сентябрь потребительские цены выросли еще на 0,87%, сообщил в среду Росстат. Это заметно выше ожиданий аналитиков, такой месячный прирост — максимальный с начала года (в 2022-м больше было только в период с января по апрель).

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 1,09%, продовольственные — на 0,86%. Стоимость услуг выросла на 0,61% (см. график). Основная причина скачка цен на «непродовольствие» — подорожание нефтепродуктов, лекарств и одежды, на продукты — сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, на мясо и хлеб.

В годовом выражении инфляция в сентябре достигла 6%. Продовольствие при этом подорожало на 4,9%, непродовольственные товары — на 4,6%, а услуги — на 9,7%. Эксперты фиксируют, что инфляция значимо отклонилась вверх от прогнозного диапазона Банка России в 6–7% на конец года. Согласно расчетам авторов Telegram-канала «Твердые цифры», основанных на исторических сезонных факторах, c поправкой на сезонность и в пересчете на год инфляция в сентябре составила 15%. «Прогноз ЦБ по инфляции потерял актуальность. Суждения о достаточности жесткости проводимой ДКП могут измениться, что потребует повышения ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов на заседании 27 октября»,— заключают они. «Недельная инфляция (первая неделя октября.— “Ъ”) 0,24% месяц к месяцу и 4,9% с начала года — это примерно 6,3% в годовом выражении. Это снимает вопрос о том, будет ли 27 октября повышение ставки ЦБ, оставляя лишь вопрос — насколько»,— говорит Егор Сусин из Газпромбанка.

В ЦМАКП, однако, настаивают, что текущий уровень инфляции находится в сложном равновесии между системными сдерживающими (дефицит спроса, усиливающийся по мере втягивания потребления населения в стагнацию) и стимулирующими факторами (прежде всего, ослабление рубля), а также локальными процессами на отдельных рынках, наиболее ярко проявившимися в топливном секторе. По мнению аналитиков центра, повышение ключевой ставки и сдерживание потребкредитования «малоэффективны для сдерживания инфляции». Они предлагают сдерживать рост цен на «кризисных» рынках (топливо, зерно) и стабилизировать (в идеале — с некоторым «маятниковым» краткосрочным укреплением) обменный курс рубля через регулирование валютного рынка.

Артем Чугунов