Россиянин Искандер Ядгаров выиграл Амстердамский полумарафон
Российский бегун Искандер Ядгаров победил в Амстердамском полумарафоне. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 5 минут 23 секунды. Второе место занял алжирец Абдельазиз Дахи (1:05.36), третье — француз Жюльен Деван (1:05.38).
Фото: Соцсети Искандера Ягдарова
Искандер Ядгаров участвовал в забеге в образе героя фильма «Форрест Гамп»: в красных шортах, желтой футболке и красной кепке.
32-летний Искандер Ядгаров побеждал в Московском марафоне в 2019 и 2022 годах. Он также работал программистом в «Яндексе». В октябре 2022 года бегун сообщил, что решил сменить работу и переехать в Португалию.
Фотогалерея
Как прошел Московский марафон-2023
1 / 15