Россиянин Искандер Ядгаров выиграл Амстердамский полумарафон

Российский бегун Искандер Ядгаров победил в Амстердамском полумарафоне. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 5 минут 23 секунды. Второе место занял алжирец Абдельазиз Дахи (1:05.36), третье — француз Жюльен Деван (1:05.38).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Искандера Ягдарова Фото: Соцсети Искандера Ягдарова

Искандер Ядгаров участвовал в забеге в образе героя фильма «Форрест Гамп»: в красных шортах, желтой футболке и красной кепке.

32-летний Искандер Ядгаров побеждал в Московском марафоне в 2019 и 2022 годах. Он также работал программистом в «Яндексе». В октябре 2022 года бегун сообщил, что решил сменить работу и переехать в Португалию.

Лусине Баласян