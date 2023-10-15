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Коммерсантъ FM
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Россиянин Искандер Ядгаров выиграл Амстердамский полумарафон

Российский бегун Искандер Ядгаров победил в Амстердамском полумарафоне. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 5 минут 23 секунды. Второе место занял алжирец Абдельазиз Дахи (1:05.36), третье — француз Жюльен Деван (1:05.38).

Фото: Соцсети Искандера Ягдарова

Фото: Соцсети Искандера Ягдарова

Искандер Ядгаров участвовал в забеге в образе героя фильма «Форрест Гамп»: в красных шортах, желтой футболке и красной кепке.

32-летний Искандер Ядгаров побеждал в Московском марафоне в 2019 и 2022 годах. Он также работал программистом в «Яндексе». В октябре 2022 года бегун сообщил, что решил сменить работу и переехать в Португалию.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Как прошел Московский марафон-2023

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Для профессиональных спортсменов было предоставлено два маршрута — 42,2 км или 10 км

Для профессиональных спортсменов было предоставлено два маршрута — 42,2 км или 10 км

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Также было организовано два детских забега — дети младше девяти лет бежали 400 м, а в возрасте от 10 до 13 лет — 800 м

Также было организовано два детских забега — дети младше девяти лет бежали 400 м, а в возрасте от 10 до 13 лет — 800 м

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Все участники забега стартовали одновременно в 09:00

Все участники забега стартовали одновременно в 09:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Маршрут марафонской дистанции начался у Малой спортивной арены «Лужники», а забег на 10 км — на улице Лужники у Аллеи Славы

Маршрут марафонской дистанции начался у Малой спортивной арены «Лужники», а забег на 10 км — на улице Лужники у Аллеи Славы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Спортсмены пробежали по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля. Финиш состоялся на Фестивальной площади

Спортсмены пробежали по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля. Финиш состоялся на Фестивальной площади

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Победителями марафонской дистанции стали шесть мужчин и женщин, показавших самый высокий результат

Победителями марафонской дистанции стали шесть мужчин и женщин, показавших самый высокий результат

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Также прошла корпоративная эстафета, победителями которой стали три команды, пришедшие к финишу первыми

Также прошла корпоративная эстафета, победителями которой стали три команды, пришедшие к финишу первыми

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В рамках Московского марафона прошел финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди бегунов на марафонской дистанции

В рамках Московского марафона прошел финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди бегунов на марафонской дистанции

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Всем участникам, уложившимся в шестичасовой лимит, вручили памятную медаль с архитектурными символами Москвы

Всем участникам, уложившимся в шестичасовой лимит, вручили памятную медаль с архитектурными символами Москвы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участки по маршруту марафона были перекрыты с 07:00 до 17:00

Участки по маршруту марафона были перекрыты с 07:00 до 17:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В этот раз забег был юбилейный, мероприятие прошло в десятый раз

В этот раз забег был юбилейный, мероприятие прошло в десятый раз

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Призером в гонке на 10 км стал легкоатлет, многократный чемпион России Владимир Никитин

Призером в гонке на 10 км стал легкоатлет, многократный чемпион России Владимир Никитин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первым к финишу на марафонской дистанции пришел Дмитрий Неделин. Спортсмен преодолел дистанцию 42,2 ккм за 2 часа 14 минут и 1 секунду

Первым к финишу на марафонской дистанции пришел Дмитрий Неделин. Спортсмен преодолел дистанцию 42,2 ккм за 2 часа 14 минут и 1 секунду

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Московский марафон

Московский марафон

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники забега

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Для профессиональных спортсменов было предоставлено два маршрута — 42,2 км или 10 км

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Также было организовано два детских забега — дети младше девяти лет бежали 400 м, а в возрасте от 10 до 13 лет — 800 м

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Все участники забега стартовали одновременно в 09:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Маршрут марафонской дистанции начался у Малой спортивной арены «Лужники», а забег на 10 км — на улице Лужники у Аллеи Славы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Спортсмены пробежали по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля. Финиш состоялся на Фестивальной площади

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Победителями марафонской дистанции стали шесть мужчин и женщин, показавших самый высокий результат

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Также прошла корпоративная эстафета, победителями которой стали три команды, пришедшие к финишу первыми

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В рамках Московского марафона прошел финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди бегунов на марафонской дистанции

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Всем участникам, уложившимся в шестичасовой лимит, вручили памятную медаль с архитектурными символами Москвы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участки по маршруту марафона были перекрыты с 07:00 до 17:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В этот раз забег был юбилейный, мероприятие прошло в десятый раз

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Призером в гонке на 10 км стал легкоатлет, многократный чемпион России Владимир Никитин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первым к финишу на марафонской дистанции пришел Дмитрий Неделин. Спортсмен преодолел дистанцию 42,2 ккм за 2 часа 14 минут и 1 секунду

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Московский марафон

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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