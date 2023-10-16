«Газпром» пристроил балтийский газ в Южную Европу

Первый СПГ-завод «Газпрома», построенный компанией с нуля — «Портовая СПГ» на Балтике,— в первый год своей работы был вынужден кардинально пересмотреть маркетинговую стратегию. Хотя сбыт исходно был ориентирован на Северо-Западную Европу, ситуация на Украине заставила перенаправить грузы в Турцию и Грецию. Завод не имеет долгосрочных контрактов и поставляет грузы только на спотовый рынок. Также «Газпром» начал тестировать экономику поставок в Китай: уже второй груз с «Портовой» идет в Азию, но не по Севморпути, а через Суэц. По мнению аналитиков, «Газпрому» вряд ли удастся закрепиться на рынке Греции из-за позиции ЕС в отношении российского газа, а экономика поставок в Китай пока не оптимальна из-за длинного плеча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Греция и Турция стали основными рынками для российского СПГ, произведенного за первый год работы на СПГ-заводе «Газпрома» «Портовая», следует из данных Kpler. У СПГ-завода нет долгосрочных контрактов с потребителями, поэтому все партии продаются на спотовом рынке. Так, в Грецию с сентября прошлого года было поставлено 0,59 млн тонн СПГ (семь грузов), в Турцию — 0,67 млн тонн СПГ (семь грузов), еще один груз в августе ушел в Бразилию.

Помимо этого, в сентябре впервые партия СПГ с завода была отгружена в Китай, груз шел через Севморпуть. Сейчас еще один танкер — La Perouse, предположительно, направляется в Китай, но уже через Суэцкий канал: GPS-метка судна обозначена как «Yellow Sea for orders» («Желтое море до поступления указаний»).

Незначительные объемы — около 0,087 млн тонн — ушли в Усть-Лугу, где делается перевалка на другой танкер по схеме борт-в-борт для дальнейших поставок в Калининград. Такие поставки не имеют коммерческой выгоды, так как «Газпром» снабжает Калининград дешевым трубопроводным газом через Литву.

Проект «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн на Балтике запущен в сентябре 2022 года и исходно предназначался для поставок в Европу. Но после начала военных действий на Украине страны ЕС пытаются снизить свою зависимость от российских энергоносителей. Финляндия, страны Прибалтики, Польша и Великобритания заявили о прекращении покупки российского СПГ, который, впрочем, пока не находится под общеевропейскими санкциями.

В долгосрочном плане вряд ли «Газпрому» получится закрепиться на рынке Греции, так как ЕС движется в направлении запрета на поставки российского СПГ, по крайней мере на спотовой основе, считает Виктор Катона из Kpler. «Поэтому, по всей видимости, и прорабатывается вариант с Китаем, который на данный момент далеко не оптимален: танкеры слишком много времени теряют, возвращаясь оттуда в балласте»,— полагает он.

В «Газпроме» “Ъ” сообщили, что компания продает партии СПГ в соответствии с производственной программой завода и заключенными коммерческими контрактами: «Состоявшуюся первую поставку партии СПГ собственного производства по Севморпути в Китай компания считает успешной».

СПГ-завод «Портовая» построен на базе одноименной компрессорной станции, ранее подававшей газ во взорванный газопровод «Северный поток». Сейчас завод состоит из двух линий сжижения по технологии Linde, наземного резервуара по хранению СПГ емкостью 42 тыс. кубометров и плавучего хранилища на 135 тыс. кубометров. В сентябре прошлого года сообщалось, что проект может быть расширен еще на 2 млн тонн. «Газпром» 12 октября сообщал, что с сентября прошлого года потребителям отгружено около 1,4 млн тонн СПГ.

Как отмечает независимый эксперт Александр Собко, спотовые цены на СПГ сейчас близки не только в рамках одного региона, но и суммарно по Евразии. «Поставки именно в Турцию и Грецию хоть и приводят к более длительной транспортировке по сравнению со странами Северо-Западной Европы, но связаны, вероятно, с политическими аспектами»,— поясняет он.

По оценкам Ивана Тимонина из «Имплемента», с учетом текущего уровня цен поставки на все существующие рынки сбыта рентабельны для производителя: в среднем по 2022 году цены на спотовый СПГ в Европе составили порядка $40,3 за MMBtu (около $1,4 тыс. за тысячу кубометров), в 2023 году — $13,1 за MMBtu ($470 за тысячу кубометров), в Азии — $34,4 и $13,7 за MMBtu соответственно. При этом, уточняет аналитик, себестоимость поставок с «Портовой СПГ» с учетом производства и транспортировки до южной части Европы составляет порядка $5,4 за MMBtu.

Татьяна Дятел