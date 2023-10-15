Фильм-концерт Тейлор Свифт собрал свыше $95 млн в кинотеатрах США и Канады

Фильм-концерт «The Eras Tour», посвященный туру американской певицы Тейлор Свифт, собрал в кинотеатрах США и Канады от $95 до $97 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные AMC Theaters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni, Reuters Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Как отмечает Reuters, это рекордные показатели среди фильмов-концертов в США. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году. Тогда фильм «Джастин Бибер: Никогда не говори "никогда"» собрал $29,5 млн за первые три дня показа.

Итоговые результаты сборов будут опубликованы завтра, 16 октября. Как писал Hollywood Reporter, аналитики по кассовым сборам предполагали, что фильм соберет примерно $100 млн за первый уикенд.

«Taylor Swift: The Eras Tour», документирующий шестой тур певицы, вышел в прокат 13 октября. Съемки проходили на трех концертах в Инглвуде. Режиссер картины — Сэм Вренч. The Eras Tour начался 17 марта этого года и завершится 23 ноября 2024-го.

Лусине Баласян