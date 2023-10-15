Мировой рекорд по массовому стоянию на гвоздях установили в Петербурге

153 человека в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд по массовому стоянию на гвоздях. Его внесут в Книгу рекордов России с именами всех участников.

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Ранее в книге рекордов Гиннеса было указано массовое стояние на гвоздях со 151 человеком.

Рекорд зафиксировали 15 октября в Доме радио в Санкт-Петербурге.

«Мы объединили три вида искусства: искусство архитектуры, которое олицетворяет Дом радио с сильной историей, искусство музыки — у нас играл оркестр, и искусство Садху. И наша цель — показать людям глубину и чистоту Садху»,— рассказала «Ъ-СПб» Ольга Панфилова, организатор мероприятия.

Участники стояли на досках одну минуту, как и при предыдущем рекорде.

Анастасия Захарова