Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мировой рекорд по массовому стоянию на гвоздях установили в Петербурге

153 человека в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд по массовому стоянию на гвоздях. Его внесут в Книгу рекордов России с именами всех участников.

Предыдущая фотография
Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Следующая фотография
1 / 5

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Соревнования по массовому стоянию на гвоздях

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Ранее в книге рекордов Гиннеса было указано массовое стояние на гвоздях со 151 человеком.

Рекорд зафиксировали 15 октября в Доме радио в Санкт-Петербурге.

«Мы объединили три вида искусства: искусство архитектуры, которое олицетворяет Дом радио с сильной историей, искусство музыки — у нас играл оркестр, и искусство Садху. И наша цель — показать людям глубину и чистоту Садху»,— рассказала «Ъ-СПб» Ольга Панфилова, организатор мероприятия.

Участники стояли на досках одну минуту, как и при предыдущем рекорде.

Анастасия Захарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...