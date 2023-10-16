«Это и окно для бизнеса, и для нас мост»

Министр экономики Максим Решетников в интервью “Ъ” рассказал о состоянии взаимной торговли с Узбекистаном, а также оценил перспективы совместных инвестпроектов в стране с участием российских инвесторов — в них высока доля машиностроительного импорта из РФ, но для финансирования проектов российская сторона надеется использовать и возможности узбекской финансовой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Как развивается двусторонняя торговля с Узбекистаном? Растет, как и со всеми странами региона? Торговая статистика сейчас закрыта.

— Узбекистан — большой развивающийся рынок с растущим населением. В стране идет индустриализация, страна открытая. Понятно, что наш бизнес тоже достаточно много готов там осваивать, запускать производства, чтобы застолбить этот рынок. При этом, конечно, есть конкуренция, но в принципе места хватает всем. Действительно, очень интенсивно растет товарооборот. За последний год рост превысил 26%, в этом году выйдем на очередной рекорд. Если же говорить немного шире, важно, что коллеги очень активно и заинтересованно внедряют наш опыт. Например, там очень плотно используются российские механизмы поддержки инвестиций — технопарки, промпарки, особые экономические зоны. В Узбекистане много проектов по линии Минэкономразвития, Минпромторг тоже очень активно работает, естественно, и регионы тоже, особенно Татарстан. Так, в ряде технопарков именно выходцы из Татарстана работают, и весьма эффективно, поэтому туда наши компании и приходят.

— Из Китая у нас резко растет импорт, в Узбекистане же принята стратегия по активному наращиванию экспорта. Есть ли уязвимые позиции в двусторонней торговле?

— Был ряд вопросов, по которым мы искали развязки. Например, та же нефтегазовая химия. Было антидемпинговое расследование по полиэтилену из Узбекистана, но мы достигли договоренностей, договорились о сбалансированной политике. Узбекские производители приняли на себя ценовые обязательства и согласились с объемами продукции, предложенными для поставки на рынок ЕАЭС.

С одной стороны, это хорошо, когда на наш рынок поставляется более дешевая продукция. Это поддерживает конкуренцию и выгодно потребителям, а с другой — иногда, конечно, возникает вопрос, как идет ценообразование, сформированное в разных условиях. Мы ищем баланс, учитывая, что мы очень сильно друг в друге заинтересованы. По всем барьерам договариваемся и находим компромисс.

— Во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву было объявлено о старте поставок российского газа через территорию Казахстана. Что еще обсуждается в рамках экономических переговоров?

— Здесь вопросов достаточно много. Это дальнейшее развитие торговли, проекты промышленной кооперации и создание совместных производств. Второй момент — дальнейшее расширение инвестиций, в том числе российских инвестиций в узбекскую экономику. Они более чем существенны: у нас там портфель проектов на 2,7 трлн руб.

Мы кредитуем узбекскую экономику, но кредитуем именно конкретные проекты. То есть это не просто кредитование текущих расходов, а инвестирование, направленное на дальнейшее развитие. Это, с одной стороны, большие возможности, и аппетиты растут, а с другой стороны, есть лимиты риска. Мы их отслеживаем, и для их минимизации нам нужно искать варианты расширения, когда мы туда даем не заемные средства, а заходим капиталом и внутри уже берем заемные средства.

— Взаимная торговля сбалансирована? Разбалансировка поставок сейчас считается препятствием для взаимных расчетов.

— У нас экспорт больше импорта, но разрыв там нефатальный, он меняется в зависимости от поставок минеральных ресурсов, от цен на них. Важнее, что доля в нацвалютах у нас хорошая — по итогам первого полугодия она составляет 55%. Более того, многие узбекские банки подключены к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Открыто очень много двусторонних корреспондентских счетов. Здесь у нас уже есть банки со стопроцентным узбекским участием. Поэтому в принципе мы говорим о том, что выстроены достаточно устойчивые финансовые отношения. Вопросы возникают, но в общем система выстроена.

— Чем будет заниматься Центр стратегического развития? Это будет некое единое окно для обращений бизнеса?

— Да, это и для бизнеса окно, и для нас мост. Будем привлекать туда специалистов, которые одновременно знают и узбекское законодательство, и российское. Это и работа с молодежью, кто экономикой занимается, чтобы и наши молодые специалисты больше интересовались Узбекистаном, потому что страна уникальная и с экономической точки зрения, и с культурной.

Интервью взяла Татьяна Едовина