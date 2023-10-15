Из рецептов вычеркивают сахар

Производители безалкогольных напитков снижают количество сахара из-за акциза на него: дополнительный сбор в 7 руб. за литр взимается с июля 2023-го. Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании «Черноголовка», чтобы не повышать конечные цены для потребителей, изготовители газировки вынуждены использовать сахарозаменители. В основном это цикламат натрия и сукралоза. Тренд подтвердили “Ъ FM” и другие участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Впрочем, на качестве продукции такая замена не сказалась, отметил один из основателей компании Famous Amazing Brands Антон Стельмаков. Однако прогнозировать спрос на напитки по новому рецепту он не берется:

«Действительно, введение акцизов на напитки сказалось на рынке. Многие производители, чтобы нивелировать поднятие цен, которое могло бы произойти, начали использовать сахарозаменители.

Едва ли это может отразиться на качестве, потому все они разрешены, проверены и сертифицированы. Единственное, это может повлиять на вкус газировки. Но это надо отдавать на откуп потребителю, заметит он это или нет, а если заметит, то как отреагирует.

Повлияет ли это на спрос, на доверие к продукту со стороны тех потребителей, которым покажется, что вкус изменился в худшую сторону? Конечно, повлияет. В какой степени, покажет только время».

Согласно исследованию агентства Research Me, в 2021 году в России половина женщин и треть мужчин-респондентов отметили, что стараются потреблять меньше сладкого. Однако на рынке безалкогольных напитков небольшой рост популярности газировки с сахарозаменителями был вызван, скорее, маркетинговыми акциями, пояснил гендиректор агентства Infoline Иван Федяков:

«Общий объем продаж напитков с минимальным содержанием сахара или с сахарозаменителями составлял не более 15% от общего ассортимента продаж, который был в России до 2022 года. Во многом он поддерживался инвестициями в рекламные кампании, потому что крупные транснациональные корпорации в качестве жеста доброй воли пытались привлечь внимание к тому, что газированные напитки могут быть невредными.

В 2022-м из-за их ухода с российского рынка и прекращения производства целого ряда подобной продукции объем продаж упал значительно, более чем на 20%. То есть и доля продаж ушла ниже 10% от общего объема.

Сегодня мы видим несколько другой процесс — попытка производителей перейти на сахарозаменители связана не с борьбой за здоровье граждан, а, скорее, с той фискальной нагрузкой, которая возникла в связи с уплатой акцизов.

В этом смысле выпуск подобных напитков, как мне кажется, будет сопровождаться минимальным упоминанием того, что в них не используется сахар, потому что надобности для потребителей это пока не несет».

Новый акциз распространяется на газировки, энергетики и любые сладкие напитки, при этом содержание сахара не должны превышать 5 гр. на 100 мл.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова