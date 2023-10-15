Члены МОК предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Томаса Баха

Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) на 141-й сессии в Индии предложили главе организации Томасу Баху не уходить в отставку после истечения его второго срока на посту в 2025 году. Как передает Reuters, на сессии поддержали инициативу о внесении изменений в Олимпийскую хартию, чтобы господин Бах мог переизбраться на третий срок.

69-летний Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок. Согласно действующей Олимпийской хартии, глава МОК может занимать свой пост не дольше 12 лет.

Инициативу об изменении Олимпийской хартии предложил глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) Мустафа Берраф. Идею поддержали лидеры Олимпийского комитета Доминиканской Республики и Джибути Луис Мехья Овьедо и Айша Гарад Али. Луис Мехья Овьедо заявил, что Томас Бах показал МОК «лучший способ двигаться вперед», а комитету необходимо продолжать движение в этом направлении.

«То, что я являюсь основным автором Олимпийской хартии, заставляет меня быть более лояльным к ней. Вы слышали разъяснения председателя нашей юридической комиссии по этому поводу. Еще раз большое спасибо, я очень тронут вашей поддержкой и дружбой»,— сказал Томас Бах, комментируя предложение о переизбрании.

На сессии решение о подобных изменениях не могло быть принято, поскольку предложение нужно внести за 30 дней до встречи членов МОК. Члены МОК отметили, что вернутся к вопросу о переизбрании Томаса Баха на следующей сессии. Она состоится в Париже в июле 2024 года.

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил «РИА Новости», что изменение Олимпийской хартии не самое верное решение, поскольку она «существует уже много десятилетий и очень хорошо написана». По его словам, не стоит трактовать хартию так, как «выгодно некоторым людям».