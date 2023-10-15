В «Лиза Алерт» рассказали о количестве найденных за 13 лет людей

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» за 13 лет работы нашел 164 тысячи 159 человек, рассказал в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

42156 из них — дети. 9589 человек, которых искали, обнаружить не удалось. По словам господина Сергеева, чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

По информации МВД, ежегодно в России теряется около 180 тыс. человек. Из них находят около 160 тыс. человек. Кроме полиции поисками занимаются также добровольческие отряды, в том числе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», «Волонтер», «Поиск пропавших детей».

О том, как вести себя, если пропал человек, читайте в материале «Ъ» — «Что делать и куда обращаться, если пропал человек».

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