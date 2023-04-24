Что делать и куда обращаться, если пропал человек

Сколько россиян теряется каждый год, куда пропадают люди и как найти пропавшего человека — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Сколько людей пропадает в России

По данным МВД, ежегодно в России теряется около 180 тыс. человек. Из них находят около 160 тыс. По итогам 2021 года в федеральном розыске числилось 40,3 тыс. пропавших без вести. К 2022 году за десять лет количество разыскиваемых пропавших людей в стране снизилось более чем в два раза.

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Впрочем, официальная статистика учитывает только людей, об исчезновении которых друзья и близкие сообщали в полицию. Когда человека находят своими силами, он не попадает в число официально пропавших без вести. Кроме того, МВД включает в статистику найденных и случаи, когда человека опознали уже по трупу.

Почему пропадают люди

Далеко не все пропавшие без вести люди — жертвы преступлений. Иногда родственники и друзья не могут связаться друг с другом, когда теряют контакт по разным причинам, не связанным с криминалом.

Теряются чаще всего дети и пожилые люди. В группе высокого риска находятся люди, страдающие деменцией, ментальными расстройствами. Нередки случаи, когда человек пропал в дороге, а нашелся спустя какое-то время в больнице уже под другим именем.

Наиболее распространенные причины, по которым пропадают люди, зависят от особенностей того или иного региона. Так, например, в каких-то субъектах, богатых лесными и водными ресурсами, чаще всего теряются рыбаки и охотники.

Что делать, если пропал человек

1. Обратиться в бюро регистрации несчастных случаев территориального УВД и в подробностях рассказать о происшествии.

2. Проверить факт возможной госпитализации пропавшего по телефону службы 103.

3. Если в этих инстанциях нет информации о пропавшем, то нужно обратиться в отдел внутренних дел или позвонить 102. Дежурный обязан сразу принять заявление об исчезновении человека. Затем после проверки в полиции материалы передаются в прокуратуру, которая принимает решение о возбуждении дела.

4. Необходимо также обзвонить всех друзей и знакомых пропавшего. Если он найдется — обзвонить всех еще раз.

5. Обратиться в специальные волонтерские организации.

Важно! Заявление в полицию может подать любой человек: родственник, друг, знакомый. Его обязаны принять в любом территориальном органе МВД, независимо от места предполагаемого исчезновения и продолжительности отсутствия.

При личном обращении в полицию необходимо:

— иметь документы, удостоверяющие вашу личность;

— предоставить все необходимые сведения о пропавшем человеке, иметь документы, подтверждающие его личность;

— указать приметы одежды и вещей пропавшего, вспомнить, в какой одежде был человек;

— предоставить сведения о хронических заболеваниях пропавшего, его особых приметах;

— предположить, куда мог направляться человек, с кем он мог быть, взял ли он с собой какие-то документы.

Что поможет при поисках пропавшего человека:

— информация, кто входит в его круг общения, точное место жительства, номера телефонов;

— информация о наличии конфликтных ситуаций;

— сведения о наличии долгов, движении денежных средств на счетах;

— сведения о драгоценностях и других особо ценных вещах пропавшего, местах хранения соответствующих документов;

— свежие и четкие фотографии и видео с участием пропавшего;

— если человек страдает потерей памяти или нарушением ориентации на местности, рекомендуют класть в карманы его одежды записку с ФИО и адресом либо пришивать к одежде такие бирки;

— заблаговременное обучение детей поведению в нестандартных ситуациях, запрет на встречи и общение с незнакомцами.

Помощь волонтеров

Поиск пропавших людей осуществляют также различные волонтерские организации. Их задача — подключить к процессу как можно больше людей. Среди крупнейших — «Лиза Алерт», «Волонтер», «Поиск пропавших детей». Необходимо выяснить, у каких организаций есть отделения в вашем городе. По статистике, ежегодно в отряды «Лиза Алерт» поступает несколько десятков тысяч заявок на поиск пропавших людей.

Волонтеры прежде всего советуют не поддаваться панике и сразу же начинать поиски по всем доступным каналам.

Сергей Шухрин, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» (Нижегородская область):

«В вашем регионе может быть несколько объединений добровольцев-поисковиков. На мой взгляд, если ваш пропавший написал записку "Не ищите меня" и скорее всего уехал в другой город — начинайте со звонка в полицию. В этом случае мы спрашиваем телефон оперативника для прямого взаимодействия. Если же, например, пожилой человек вышел из электрички и не дошел до дачи — звоните сразу волонтерам. Они быстрее начнут поиски в лесу, а в течение нескольких минут после разговора с вами сообщат в органы МВД и объединят усилия. Разница здесь небольшая, главное — начать действовать!

Будьте готовы честно отвечать на вопросы полиции и поисковиков: куда мог направиться пропавший, его контакты. Откровенность и внимание к мелочам часто бывают решающим фактором. И постоянно будьте на обратной связи, сообщайте появившуюся у вас информацию, чтобы концентрировать поиск в нужном месте, а не растрачивать силы впустую. Координирующая роль отводится полиции, чтобы отряды поисковиков не бегали каждый сам по себе.

Отдельно хочу отметить, что для поисковиков наиболее актуальна задача объединения усилий в регионе, унификация средств связи — раций и навигаторов. А иначе не всегда правильно и своевременно доходят координаты и другая информация. А страдают те, кого ищут. У себя в Нижегородской области мы разработали совместный с участием правительства региона проект — Ресурсный центр комплексной безопасности, который создаст единые службы: дежурной части, обучения, обмена информацией. По стране пока таких примеров нет.

И еще. Когда все случилось, то надо быстро бегать и искать».

Лев Кисляк; группа «Прямая речь»