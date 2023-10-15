Молодежный сквер открылся на проспекте Сизова на месте пустыря

В Приморском районе Санкт-Петербурга открылось новое общественное пространство. На месте бывшего пустыря между Байконурской улицей и Туполевской улицей появились пешеходные дорожки, скамейки, скейт-парк и велопарковки, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Общественное пространство открылось благодаря инициативе местных жителей. Работы выполнили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Территория, на которой расположился cквер, раньше использовалась как автостоянка для посетителей расположенных рядом торговых центров.

В сквере предусмотрены тренажеры для занятия спортом, скейт-парк, площадки для стритбола, столы для настольного тенниса. Для творческих горожан открыта специальная стена для нанесения граффити. Рабочие высадили на бывшем пустыре липовую аллею и кусты, проложили пешеходные дорожки.

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