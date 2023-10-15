Издание «Эксперт» перезапустят при помощи ВЭБ.РФ и нового гендиректора

Издание «Эксперт», которое столкнулось с финансовыми трудностями, перезапустят до конца 2023 года. Финансовым оздоровлением компании займется крупнейший кредитор издания, корпорация ВЭБ.РФ, сообщили РИА Новости в ООО «Эксперт.Медиа», которое издает журнал и сайт.

Печатная версия журнала временно выходить не будет, сайт будет представлять собой ленту новостей. Генеральным директором издания назначен Максим Троепольский, которые ранее работал в структурах ВГТРК и был гендиректором нескольких телеканалов в Петербурге. Для перезапуска также привлекли новую команду менеджеров, которые обладают опытом антикризисного управления.

В 2013 году издатель «Эксперта» и «Русского репортера» получил от ВЭБ кредит в 100 млн руб. на решение финансовых проблем, в 2016 году госкорпорация увеличила сумму кредита до 550 млн руб. Срок пользования кредитом истек 31 декабря 2017 года. Заемщик не обслуживал кредит и не платил проценты, поэтому ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Москвы. Суд признал требования законными и постановил, что АО «Группа “Эксперт”», которое проходило процедуру банкротства, должно выплатить 771,1 млн руб. с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему. Финансовые трудности вызвали в том числе перебои с платежами контрагентам и сотрудникам, в том числе журналистскому коллективу.

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