Цивилизация, как и было сказано

Цивилизационный подход к мировому и внутрироссийскому устройству, предложенный президентом Владимиром Путиным в ходе последнего Валдайского форума, стал в четверг предметом обсуждения на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Участники мероприятия высоко оценили исторический масштаб инициативы российского лидера, особо отметили лежащий в ее основе рационализм и на всякий случай предупредили, что иные подходы способны спровоцировать лишь никому не нужный ядерный апокалипсис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Доктрина «Россия — государство-цивилизация» стала базисом принятой в марте 2023 года новой концепции внешней политики РФ. «Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве»,— расшифровал этот термин Владимир Путин, выступая 5 октября на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основными качествами государства-цивилизации он назвал «многообразие и самодостаточность». Как ранее сообщал “Ъ”, идеологический посыл о «России как цивилизации», возможно, ляжет и в основу президентской кампании-2024, которая официально стартует в декабре 2023 года.

Поскольку аргументы президента, как и сама Россия-цивилизация, показались участникам круглого стола ЭИСИ вполне самодостаточными, они сосредоточились на их разъяснении.

Так, историк Вардан Багдасарян отметил, что господин Путин противопоставил два подхода к понятию «цивилизация»: колониальный (он же универсалистский), где есть цивилизованные и нецивилизованные народы, и вариативный, предусматривающий существование разных цивилизаций с разными системами ценностей. «Пора прекратить мыслить одномерно,— призвал ученый.— Одномерное мышление является основой универсализма, а где универсализм, там и неравенство, ведь универсальность (выстраивается.— “Ъ”) на основании некоего эталона: кто-то соответствует, а кто-то нет». Цивилизационный же подход «предлагает иное», однако требует особого отношения, настаивал эксперт: «Если мы строим государство-цивилизацию, надо пройтись по институциям и сферам, соответствуют ли они этому посылу». Ну а посылу, среди прочего, не соответствуют такие «калькированные с Запада» сущности, как «идея разделения властей», «культура Голливуда» и превалирование рыночной конкуренции над «солидаризацией» и «артельной моделью», подытожил господин Багдасарян.

«Идея неуниверсальности Запада — в общем-то, глубоко западная идея»,— поспешил разочаровать почвенников философ Борис Межуев. По его мнению, наиболее современного адепта цивилизационного подхода, американского политолога Самюэля Хантингтона, чья работа 1996 года «Столкновение цивилизаций» вызвала мощный шквал критики, просто неверно интерпретировали: «Он предупреждал, что Запад, особенно США, будет негативно относиться к другим цивилизационным центрам, подавлять их, создавать противовесы, как Украина (он уже тогда писал об этом). И это приведет к тому, что все эти противовесы объединятся против державы-гегемона. Будучи патриотом Америки, он говорил, что делать этого ни в коем случае нельзя». Господин Межуев призвал «переоткрыть» этот подход, тем более что в России соответствующий интеллектуальный дискурс существует и вполне востребован.

Сам по себе цивилизационный подход, продолжил политолог Сергей Перевезенцев, в базе содержит идеалистический (и вместе с тем рационалистический) посыл, поскольку «предполагает возможность добровольного, мирного сосуществования разных цивилизаций», что невозможно с точки зрения прагматического универсализма. «В данной ситуации самое главное и самое сложное — согласовать эти (разные.— “Ъ”) ценности»,— указал эксперт. Одной из ключевых российских ценностей он назвал государство, без которого «Россия погибает». «Это древнейшая русская традиция, знаменитая идея о власти и земле, что земля живет своим умом, доверяя государству собой управлять,— объяснил господин Перевезенцев.— Но при этом предполагает, что государство не будет мешать земле, народу жить так, как тот считает необходимым».

Мирное сосуществование уникальных ценностей вполне возможно, поддержал коллегу политолог Игорь Кузнецов: «Современные цивилизации равноценны и равноправны, их способность к диалогу и синергии гораздо выше, чем те угрозы, которые исходят от них». Альтернатива же этому диалогу, предупредил, в свою очередь, политолог Александр Рудаков, не устроит никого. «(Это.— “Ъ”) катастрофа, ядерный апокалипсис,— возвестил он.— В осознании этого факта коренится перспективность цивилизационной модели: когда перед нами маячит призрак третьей мировой войны, вполне логично задуматься о том, что все цивилизационные центры — равноправные партнеры. А цивилизационное доминирование, достигаемое при помощи насилия,— это путь к глобальному конфликту».

Григорий Лейба