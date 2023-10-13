МОК будет согласовывать участие россиян в Олимпиаде-2024 с федерациями

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил по итогам заседания исполкома МОК, что приглашения нейтральных атлетов из России на парижские Олимпийские игры будут согласовываться с международными и, если понадобится, национальными спортивными ситуациями. По его словам, отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) от деятельности МОК никак не повлияет на самих спортсменов, потому что они не имеют отношения к включению советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в ОКР.

«Время на нас не давит, мы оставляем за собой право пригласить нейтральных атлетов с российскими паспортами, ОКР никакой роли здесь играть не будет, приглашения будут прямыми по согласованию с международными федерациями и, если понадобится, национальными федерациями. Они не будут представлять ни Россию, ни ОКР, строго индивидуальные и нейтральные атлеты»,— сказал господин Бах журналистам (цитата по «РИА Новости»).

12 октября МОК отстранил ОКР «до дальнейшего уведомления». Причиной отстранения стало решение ОКР от 5 октября включить в свой состав спортивные организации из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти субъекты входят в состав РФ с 30 сентября 2022 года. В ОКР решение МОК назвали «контрпродуктивным» и политическим.

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