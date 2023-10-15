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СМИ заметили закрытие в Перми аптек сети пермских фармацевтов

Из 72 аптек сети в Перми закрыты и «временно закрыты» 13 точек, сообщает Business Class со ссылкой на данные сервиса 2GIS. При этом на сайте сети указаны лишь шесть аптеки, работающих в Перми. Всего в сеть по стране входит более 800 аптек (24 региона).

Напомним, сеть «Аптек от склада» развивают пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Головная компания холдинга – ООО «Годовалов» - сейчас столкнулась с претензиями контрагентов. По данным сервиса СПАРК-Интерфакс, к ООО предъявлено исков о взыскании более 3, 4 млрд руб. В судах находится два заявления о банкротстве. С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации.

О том, что в Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», источник «Ъ-Прикамье» сообщал в начале сентября. По его данным, место этих торговых точек могут занять филиалы пермской аптечной сети «Планета здоровья».

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