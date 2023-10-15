Ирина Алексеева вышла на бой на турнире UFC с российским флагом

Ирина Алексеева стала первой россиянкой, которая вышла на турнир UFC с национальным флагом после снятия запрета. На турнире в Лас-Вегасе она потерпела поражение в бою против британки Мелиссы Диксон. Бой завершился единогласным решением судей.

33-летняя Алексеева — чемпионка мира, обладательница Кубка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по самбо, бронзовый призер чемпионата РФ по дзюдо. Выступает в MMA с 2019 года, в UFC — с 2023-го. На ее счету 5 побед и 2 поражения в MMA. Для британки бой с россиянкой стал дебютным.

В марте 2022 года UFC запретил бойцам выходить в октагон с любыми национальными флагами на фоне ввода Россией войск на Украину. В октябре 2023 года решение было отменено.

Леонид Уварчев