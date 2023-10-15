Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ирина Алексеева вышла на бой на турнире UFC с российским флагом

Ирина Алексеева стала первой россиянкой, которая вышла на турнир UFC с национальным флагом после снятия запрета. На турнире в Лас-Вегасе она потерпела поражение в бою против британки Мелиссы Диксон. Бой завершился единогласным решением судей.

33-летняя Алексеева — чемпионка мира, обладательница Кубка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по самбо, бронзовый призер чемпионата РФ по дзюдо. Выступает в MMA с 2019 года, в UFC — с 2023-го. На ее счету 5 побед и 2 поражения в MMA. Для британки бой с россиянкой стал дебютным.

В марте 2022 года UFC запретил бойцам выходить в октагон с любыми национальными флагами на фоне ввода Россией войск на Украину. В октябре 2023 года решение было отменено.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...