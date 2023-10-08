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Коммерсантъ FM
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UFC разрешил бойцам выходить в октагон с национальными флагами

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разрешило всем спортсменам, в том числе российским, выходить в октагон с национальными флагами. Об этом глава UFC Дэйна Уайт рассказал в ходе пресс-конференции вчера, 7 октября, журналистам MMA Junkie.

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Leo Correa / AP

«Флаги вернулись. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. Так что я подумал: да к черту это. Мы возвращаем флаги»,— сказал он. По словам Дэйны Уайта, изначально он не думал, что запрет флагов может стать проблемой, и не был категорически настроен против флагов.

«Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо»,— добавил он.

В марте 2022 года UFC запретил бойцам выходить в октагон с национальными флагами на фоне военной операции России на территории Украины.

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