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Коммерсантъ FM
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Во французском списке особо опасных лиц находятся около 60 россиян

Около 60 россиян находятся в списке S МВД Франции. В перечень вносятся люди, представляющие угрозу для безопасности страны. Как сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, президент Эмманюэль Макрон поручил ему возобновить переговоры с РФ о высылке людей из списка.

«Около 60 человек с российским гражданством числятся в списке S. Среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни»,— сказал господин Дарманен на пресс-конференции (цитата по BFMTV).

Около 40 россиян из перечня либо находятся в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер. Около 20 россиян могут быть депортированы, если будет получено согласие российских властей.

Французские власти придерживаются правила систематически высылать людей из списка. В 2020 году министр обсуждал вопрос во время визита в РФ. Однако эти высылки осуждают в ЕСПЧ. Министр отметил, что берет на себя ответственность за эти решения. «Президент Франции поручил мне возобновить соответствующие переговоры с российскими властями, чтобы осуществлять высылку граждан РФ из списка S»,— добавил господин Дарманен. Он планирует отправить список властям в ближайшее время, чтобы возобновить практику.

Леонид Уварчев

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