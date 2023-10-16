Ученье в свет
В Госдуме предлагают сдвинуть на час начало уроков в темное время года
Правительству предложили ввести так называемое школьное зимнее время. Такое обращение направил депутат Госдумы Алексей Нечаев («Новые люди»). Он просит в период сокращенного светового дня начинать уроки на час позже. По мнению депутата, это улучшит самочувствие детей, повысит их успеваемость и сделает дорогу до школы безопаснее. Минпросвещения не комментирует инициативу. Мнения опрошенных “Ъ” преподавателей разделились. Одни говорят, что это предложение невозможно реализовать в школах с двумя сменами, где важен четкий график занятий. Другие считают, что нет технических препятствий для переноса первого урока, но это бессмысленно, так как «всем не угодишь».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Депутат Госдумы Алексей Нечаев («Новые люди») обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «школьное зимнее время» (документ есть в распоряжении “Ъ”). Он просит в период сокращения светового дня начинать уроки хотя бы на час позже. Отметим, сейчас образовательные организации самостоятельно устанавливают время начала занятий. Однако они обязаны соблюдать государственные санитарные нормы и правила (СанПиН), по которым нельзя начинать уроки раньше восьми часов утра. В большинстве российских школ занятия начинаются в 8:30.
Господин Нечаев пишет вице-премьеру, что осенью и зимой «в 7–8 утра школьники отправляются в учебные заведения в темноте». Это негативно влияет на их самочувствие, считает депутат. Тогда как более позднее время начала уроков — «например, в 9:30» — позволит детям лучше высыпаться, что положительно отразится на их успеваемости. Кроме того, им не придется переходить дороги в темноте, как происходит сейчас.
В Минпросвещения пока не ответили на вопросы “Ъ” о депутатской инициативе. «Предложение сдвинуть уроки на более позднее время — это очень гуманная идея, которая положительно скажется на всем учебном процессе,— считает член совета профсоюза "Учитель", преподаватель истории и обществознания Дмитрий Казаков.— Выспавшийся ребенок лучше усваивает информацию, а выспавшийся учитель все интереснее объясняет. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем, но явно не сейчас». Учитель отмечает, что большинству родителей будет сложнее совместить рабочий график с более поздней «доставкой ребенка в школу». Также он напоминает, что «в огромном количестве школ» существует вторая смена: «Это вынужденная мера. Но чтобы успеть закончить вторую смену до семи вечера, первой смене приходится учиться с восьми утра — позже никак не получится». Отметим, в марте этого года генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в России более 2,5 млн школьников обучаются во вторую смену — это примерно 14% из 17,7 млн учащихся.
Директор московской школы №109 Евгений Ямбург считает, что ввести такой график в школах будет нетрудно. Но лично он не видит в этом смысла, так как все дети разные «и всем не угодишь». Господин Ямбург напоминает, что в школьной системе есть множество более серьезных проблем, которые необходимо решать депутатам: «У нас разница в зарплатах учителей по регионам огромная, хотя они выполняют одинаковую работу. Вот с этим нужно уже наконец разобраться».
Подростковый психолог Ирина Заикина положительно оценивает идею более позднего старта занятий: «Подросткам это особенно важно, так как физиологически у них мелатонин (гормон, отвечающий за процесс засыпания.— “Ъ”) вырабатывается в более позднее время, поэтому они часто засиживаются за полночь. И в принципе в гормональную перестройку нужно больше времени на восстановление сил». Госпожа Заикина считает, что сдвиг начала занятий порадует и детей-«жаворонков»: они смогут перед школой заняться «приятными активностями», на которые вечером не хватило сил, и потом пойти на занятия в хорошем настроении. «Остальные смогут выспаться и собираться в школу без спешки, что только положительно скажется на всем учебном процессе»,— говорит психолог. Госпожа Заикина, впрочем, признает, что перенос первого урока может создать проблемы родителям, работающим по строгому графику: «Часто они довозят детей до школы, когда едут на работу сами, а к более позднему времени ребенка будет некому собрать и отвести в школу».
Академический директор онлайн-школы «Фоксфорд» Екатерина Латыпова отмечает, что раннее время обучения — одна из причин, по которой семьи решают перевести ребенка на дистанционное обучение. «Циркадные ритмы подростков естественным образом сдвинуты на обеденное и послеобеденное время. А большинство школ начинают занятия очень рано и предпочитают ставить контрольные на утро,— говорит госпожа Латыпова.— Это серьезно влияет на эффективность детей и может привести к проблемам со сном».