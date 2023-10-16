Ученье в свет

Правительству предложили ввести так называемое школьное зимнее время. Такое обращение направил депутат Госдумы Алексей Нечаев («Новые люди»). Он просит в период сокращенного светового дня начинать уроки на час позже. По мнению депутата, это улучшит самочувствие детей, повысит их успеваемость и сделает дорогу до школы безопаснее. Минпросвещения не комментирует инициативу. Мнения опрошенных “Ъ” преподавателей разделились. Одни говорят, что это предложение невозможно реализовать в школах с двумя сменами, где важен четкий график занятий. Другие считают, что нет технических препятствий для переноса первого урока, но это бессмысленно, так как «всем не угодишь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Алексей Нечаев («Новые люди») обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «школьное зимнее время» (документ есть в распоряжении “Ъ”). Он просит в период сокращения светового дня начинать уроки хотя бы на час позже. Отметим, сейчас образовательные организации самостоятельно устанавливают время начала занятий. Однако они обязаны соблюдать государственные санитарные нормы и правила (СанПиН), по которым нельзя начинать уроки раньше восьми часов утра. В большинстве российских школ занятия начинаются в 8:30.

Господин Нечаев пишет вице-премьеру, что осенью и зимой «в 7–8 утра школьники отправляются в учебные заведения в темноте». Это негативно влияет на их самочувствие, считает депутат. Тогда как более позднее время начала уроков — «например, в 9:30» — позволит детям лучше высыпаться, что положительно отразится на их успеваемости. Кроме того, им не придется переходить дороги в темноте, как происходит сейчас.

В Минпросвещения пока не ответили на вопросы “Ъ” о депутатской инициативе. «Предложение сдвинуть уроки на более позднее время — это очень гуманная идея, которая положительно скажется на всем учебном процессе,— считает член совета профсоюза "Учитель", преподаватель истории и обществознания Дмитрий Казаков.— Выспавшийся ребенок лучше усваивает информацию, а выспавшийся учитель все интереснее объясняет. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем, но явно не сейчас». Учитель отмечает, что большинству родителей будет сложнее совместить рабочий график с более поздней «доставкой ребенка в школу». Также он напоминает, что «в огромном количестве школ» существует вторая смена: «Это вынужденная мера. Но чтобы успеть закончить вторую смену до семи вечера, первой смене приходится учиться с восьми утра — позже никак не получится». Отметим, в марте этого года генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в России более 2,5 млн школьников обучаются во вторую смену — это примерно 14% из 17,7 млн учащихся.

Директор московской школы №109 Евгений Ямбург считает, что ввести такой график в школах будет нетрудно. Но лично он не видит в этом смысла, так как все дети разные «и всем не угодишь». Господин Ямбург напоминает, что в школьной системе есть множество более серьезных проблем, которые необходимо решать депутатам: «У нас разница в зарплатах учителей по регионам огромная, хотя они выполняют одинаковую работу. Вот с этим нужно уже наконец разобраться».

Подростковый психолог Ирина Заикина положительно оценивает идею более позднего старта занятий: «Подросткам это особенно важно, так как физиологически у них мелатонин (гормон, отвечающий за процесс засыпания.— “Ъ”) вырабатывается в более позднее время, поэтому они часто засиживаются за полночь. И в принципе в гормональную перестройку нужно больше времени на восстановление сил». Госпожа Заикина считает, что сдвиг начала занятий порадует и детей-«жаворонков»: они смогут перед школой заняться «приятными активностями», на которые вечером не хватило сил, и потом пойти на занятия в хорошем настроении. «Остальные смогут выспаться и собираться в школу без спешки, что только положительно скажется на всем учебном процессе»,— говорит психолог. Госпожа Заикина, впрочем, признает, что перенос первого урока может создать проблемы родителям, работающим по строгому графику: «Часто они довозят детей до школы, когда едут на работу сами, а к более позднему времени ребенка будет некому собрать и отвести в школу».

Академический директор онлайн-школы «Фоксфорд» Екатерина Латыпова отмечает, что раннее время обучения — одна из причин, по которой семьи решают перевести ребенка на дистанционное обучение. «Циркадные ритмы подростков естественным образом сдвинуты на обеденное и послеобеденное время. А большинство школ начинают занятия очень рано и предпочитают ставить контрольные на утро,— говорит госпожа Латыпова.— Это серьезно влияет на эффективность детей и может привести к проблемам со сном».

Полина Ячменникова