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Коммерсантъ FM
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В каких странах мира переводят часы на летнее и зимнее время

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В марте несколько десятков стран мира переходят на летнее время. По подсчетам Statista, в настоящее время сезонный перевод часов практикуют менее 40% всех государств. В частности, во всех странах—членах Евросоюза и в ряде других европейских государств это происходит в последнее воскресенье марта. В США перевод осуществляется раньше, во второе воскресенье марта, во всех штатах, кроме Аризоны и Гавайев. В Канаде и Австралии также есть свои регионы-исключения. Стрелки на летнее время переводят в Парагвае, Чили, на Кубе, Гаити и в Новой Зеландии. В Мексике перевод часов с весны 2023 года отменен, а в Египте, наоборот, возобновлен.

Напомним, в России ежегодный перевод часов был отменен в 2011-м, когда страна осталась в постоянном летнем времени. А в 2014 году она перешла на постоянное зимнее.

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