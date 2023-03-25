В каких странах мира переводят часы на летнее и зимнее время

В марте несколько десятков стран мира переходят на летнее время. По подсчетам Statista, в настоящее время сезонный перевод часов практикуют менее 40% всех государств. В частности, во всех странах—членах Евросоюза и в ряде других европейских государств это происходит в последнее воскресенье марта. В США перевод осуществляется раньше, во второе воскресенье марта, во всех штатах, кроме Аризоны и Гавайев. В Канаде и Австралии также есть свои регионы-исключения. Стрелки на летнее время переводят в Парагвае, Чили, на Кубе, Гаити и в Новой Зеландии. В Мексике перевод часов с весны 2023 года отменен, а в Египте, наоборот, возобновлен.

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Напомним, в России ежегодный перевод часов был отменен в 2011-м, когда страна осталась в постоянном летнем времени. А в 2014 году она перешла на постоянное зимнее.