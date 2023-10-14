Пермскую чемпионку по альпинизму ищут в Непале после падения в пропасть

Пермячка, чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева при восхождении на гору Дхаулагири в Непале сорвалась в расщелину. По данным местных СМИ, инцидент произошел сегодня в 11:25 по местному времени на высоте около 6 680 метров. Группа российских альпинистов из трех человек предприняла попытку подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Надежды Оленевой Фото: ВК Надежды Оленевой

Как сообщает телеканал НТВ, российское посольство в Непале участвует в поисковых мероприятиях. Работы ведутся в районе горы Дхаулагири.

«Наша спортсменка принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Дхаулагири, высота которой 8 167 м. Находимся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения». - проинформировал посол России в Непале Алексей Никитин.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, утром 15 октября на поиски будет отправлен вертолет. Более ранний вылет невозможен из-за сильного тумана в районе предполагаемого падения альпинистки.