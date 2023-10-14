В орловский завод «Три Точки Мануфактуринг» за год вложено более 162 млн рублей

На территории ОЭЗ «Орел» в рамках заседания «Спасского клуба» прошла презентация завода ООО «Три точки мануфактуринг», на котором планировалось производство телематического оборудования и оборудования GPS/ГЛОНАСС для мониторинга автотранспорта.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков, на предприятии ведется монтаж печатных плат, контрактная сборка электронных устройств, производство аналогов импортных устройств, разработка IT-решений для международных автоконцернов. Мощность его достигает 960 тыс. изделий в год. Такой объем, по словам господина Клычкова, «позволяет в значительной мере обеспечить потребность рынка в этой сфере». За первые полгода 2023-го фактический объем инвестиций в проект превысил 162 млн руб. «В цехах завода установлено современное оборудование, запущено производство высококачественной продукции»,- констатировал губернатор.

О скором запуске в местной ОЭЗ производства «Три точки мануфактуринг» стало известно в марте нынешнего года. На тот момент объем вложений в проект составлял 145 млн руб., его мощность оценивалась в около 500 тыс. единиц в год, а к концу второго квартала ожидались пуско-наладочные работы.

Компания реализует проект с 2021 года. Ранее объем вложений в него планировался на уровне 1 млрд руб.

Владимир Зоркий