Орловское «Три точки мануфактуринг» получило разрешение на запуск завода по производству телематического оборудования

Резиденту орловской особой экономзоны ООО «Три точки мануфактуринг» готовится к запуску предприятия по производству телематического оборудования для автопроизводителей в этом году, рассказали в пресс-службе правительства региона. Объем вложений в проект — 145 млн руб., мощность — около 500 тыс. единиц в год. «На сегодня предприятие получило всю разрешительную документацию и готовится к поставке и монтажу оборудования. К концу второго квартала будут проведены пуско-наладочные работы»,— отметили в облправительстве.

Компания реализует проект с 2021 года. Ранее сообщалось, что объем вложений в проект составит 1 млрд руб., а мощность — 600 тыс. GPS/ГЛОНАСС-трекеров для автомобилей в год.

В правительстве региона также сообщили, что в 2023 году ООО «Три точки мануфактуринг» дополнительно направит в проект 30 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Три точки мануфактуринг» зарегистрировано в Орловской области в сентябре 2021 года для производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Основной владелец — Антон Жуков, гендиректор — Дмитрий Филатов.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «Три точки» отследят в «Орле».

Мария Старикова