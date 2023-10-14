Банк Revolut приостановил обслуживание карт в Белоруссии

Европейский банк Revolut, зарегистрированный в Литве, с 13 октября приостановил обслуживание своих банковских карт в Белоруссии. Сообщение банка приводит LRT.

«Мы блокируем расчеты платежными картами в Белоруссии»,— заявила кредитная организация. Прежде Revolut разрешал клиентам оплачивать покупки и снимать ограниченную сумму наличных со своих банковских карт на территории Белоруссии.

В июне Revolut ужесточил требования к россиянам и белорусам в связи с ограничениями Евросоюза. Банк блокировал их счета, если они не предъявляли документов, подтверждающих право оставаться в ЕС более 180 дней.

Осенью обслуживание карт в Белоруссии прекратили прибалтийские Luminor, SEB, Swedbank, iauli bankas.