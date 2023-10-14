Четыре села в Курской области оказались обесточены после атаки ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях обстрела днем 14 октября со стороны Украины Глушковского района. Никто из граждан не пострадал, но четыре поселка остались временно без электроэнергии.

В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Также после взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчетом, сообщил глава региона.

Вчера при украинском обстреле села Козино Рыльского района Курской области было повреждено здание местной школы. Обошлось без пострадавших.

Владимир Зоркий