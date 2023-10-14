Критики и киноведы написали открытое письмо в поддержку фильма «Айта»

Открытое письмо в поддержку фильма якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта» подписали 70 киноведов и кинокритиков. В сентябре Минкульт отозвал у фильма прокатное удостоверение из-за демонстрации «неравенства лиц по национальному признаку».

Письмо направили в Минкульт и в Роскомнадзор. Его подписали киновед, режиссер и главред журнала «Сеанс» Любовь Аркус, обозреватель журнала Psychologies Виктория Белопольская, кинокритик Антон Долин (признан иностранным агентом), главред журнала «Искусства кино» Никита Карцев, а также доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Никита Смирнов.

«Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России»,— говорится в открытом письме.

Авторы письма называют безапелляционные отказы в выдаче или отзыв прокатных удостоверений «порочной практикой Минкульта», противоречащей 29-й статье Конституции, которая запрещает цензуру. Авторы письма полагают, что запрет проката возможен только по решению суда. «В данном случае мы, вынужденно взявшие на себя функции защиты, настаиваем, чтобы фильму ''Айта'' был возвращен документ, предоставляющий ему возможность публичной демонстрации для возрастной аудитории 18+»,— сообщается в письме. Ранее у фильма был рейтинг 16+.

Фильм «Айта» — 13-я картина Степана Бурнашева. С февраля 2023 года, когда лента получила прокатное удостоверение, она успела стать самым кассовым якутским фильмом, собрав в прокате 26,4 млн руб. Роскомнадзор обнаружил в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

В поддержку «Айты» и «Кандидата» выступил глава Якутии Айсен Николаев, а парламент Якутии призвал дать экспертную оценку запрету фильма.

По сюжету фильма дочь охотничьего инспектора Айта, живущего в якутском поселке, пытается покончить с собой. Ее мать находит у нее в кармане записку со словами: «Афоня, я тебя ненавижу». Так зовут русского полицейского, который накануне подвозил девушку до дома. Позднее выясняется, что в записке речь шла о якутском школьнике из другого поселка. Режиссер Степан Бурнашев говорил, что стремился показать в фильме, «к чему может привести разобщенность народов».

Подробнее о фильме — в материале «Роскомнадзор посмотрел "Айту"».

Анастасия Ларина