В Брянской области мужчина погиб в лесу при атаке БПЛА

ЧП случилось в Погарском районе. Господин Ковальчук отметил, что походы в лес «потенциально опасны и могут закончиться трагически». Он призвал жителей отказаться от походов в районы, прилегающие к зоне проведения СВО, а также туда, где введены ограничения на посещение лесов.