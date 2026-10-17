В Брянской области мужчина погиб в лесу при атаке БПЛА
В брянском селе Андрейковичи в результате атаки беспилотника в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
ЧП случилось в Погарском районе. Господин Ковальчук отметил, что походы в лес «потенциально опасны и могут закончиться трагически». Он призвал жителей отказаться от походов в районы, прилегающие к зоне проведения СВО, а также туда, где введены ограничения на посещение лесов.
Это уже третья атака БПЛА в Брянской области за сегодняшний день. Утром беспилотник упал на крышу пятиэтажки в Фокинском районе, пострадали два человека. Возле села Каташин дрон атаковал двигавшуюся фуру, был ранен водитель. С начала СВО на территории региона введены режим КТО и режим ЧС.