Большая хоральная синагога Петербурга получила пожертвования почти от 3 тысяч человек

С начала сбора 2963 человека пожертвовали средства Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга на помощь медучреждению Израиля на фоне конфликта с Палестиной, об этом свидетельствует информация на сайте места поклонения.

Неравнодушные граждане перевели уже 8 млн 340 тыс. рублей. Изначально в синагоге заявили, что эти средства направят в израильскую национальную медицинскую службу Маген Давид Адом. При этом после начала сбора пожертвований организаторы 11 октября расширили его цели.

«Средства, которые поступят с этого момента, будут в том числе направлены на помощь семьям погибших и раненых в Израиле»,— указано на странице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Санкт-Петербурга усилила охрану Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте на фоне угроз ХАМАСа.

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