В Петербурге из-за поступивших угроз усилили охрану синагоги

Большую хоральную синагогу на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге включили в маршрут патрульного экипажа ближайшего отделения полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Сегодня такие патрули проехали мимо всех районных еврейских центров. Несмотря на то, что все абсолютно спокойно, город решил усилить охрану еврейских объектов ввиду угроз ХАМАСа устроить "Черную пятницу" 13 октября»,— говорится в сообщении официального Telegram-канала синагоги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дополнительные меры безопасности были приняты также во всех еврейских школах Петербурга. Как сообщил глава еврейской диаспоры в городе Марк Грубарг, учреждения работают в обычном режиме, но, по желанию родителей, дети могут остаться дома и заниматься дистанционно.

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